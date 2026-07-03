Maia Reficco habló por primera vez de Franco Colapinto como su pareja: qué dijo

Luego de oficializar su romance en las redes sociales, Maia Reficco dio un paso más y se refirió públicamente a Franco Colapinto como su «pareja» por primera vez. La actriz y cantante habló sobre el piloto argentino durante una ronda de entrevistas por el estreno de su nueva película y compartió cómo vive cada una de sus carreras en la Fórmula 1.

La artista se encuentra promocionando «The Last Sunrise», producción que llegará próximamente a una plataforma de streaming. Sin embargo, además de hablar de su presente profesional, las preguntas inevitablemente giraron en torno a la relación que mantiene con el corredor argentino, uno de los deportistas del momento.

Qué dijo Maia Reficco sobre Franco Colapinto

Con una sonrisa y visiblemente emocionada, Reficco explicó qué siente al ver competir al piloto y dejó una de las declaraciones más personales desde que comenzaron los rumores de romance.

«Para mí es como ver a alguien hacer lo que ama, es la cosa más especial del mundo. Siento eso en todos los aspectos. Es como ver a mi hermano cantar, es lo más especial del mundo. O ver a Messi jugar como aficionado», expresó.

Luego, sin rodeos, habló de Colapinto como su pareja y confesó: «Cuando es alguien a quien amás, como una pareja, es todo lo que puedo pedir: que él sea feliz, que haga lo que ama y que llegue a hacerlo».

La actriz también aseguró que, cuando lo acompaña en los circuitos, no siente nervios por la competencia. «A partir de ahí, no tengo más voz ni voto. No me pongo nerviosa ni nada porque él está haciendo lo que ama», afirmó.

Así oficializaron su romance

Las declaraciones llegan pocos días después de que la actriz hiciera oficial la relación a través de sus historias de Instagram.

En aquella publicación compartió una fotografía de Franco Colapinto, en la que se lo veía apoyando el rostro sobre la mano de ella. Sin agregar demasiadas palabras, Maia etiquetó al piloto y acompañó la imagen con algunos emojis, un gesto que terminó por confirmar el vínculo.

Antes de hacerlo público en redes sociales, la pareja ya había comenzado a mostrarse en distintos ámbitos. Incluso asistieron juntos a una cena con familiares y amigos en Estancia Vigil, en Cardales, donde disfrutaron de una velada con vinos y gastronomía regional.

Con este nuevo testimonio, Maia Reficco no solo confirmó el gran momento personal que atraviesa, sino que también dejó en claro el orgullo que siente al acompañar a Franco Colapinto en uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva.