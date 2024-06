Manu Urcera pensó que su relación con Nicole Neumann no iba a funcionar: ¿Por qué?

La relación entre Nicole Neumann y Manu Urcera está más fortalecida que nunca, con el matrimonio contraído y a la espera de un hijo fruto de su relación que nació en 2021. Durante una entrevista, Manu reveló cómo inició la historia de amor y qué logró conquistar a la modelo.

«Una chica, que es la pedicura de Niki, es la pedicura de la mujer de un amigo. No sé cómo fue que mi amigo estaba ahí, curioso, mientras le hacían los pies o las manos a la mujer. No sé cómo escucha ‘yo tengo un amigo para presentarle’. Se armaron todo y yo ahora los veo y le digo ‘linda jodita me metieron ustedes’», reveló.

Detalles de como siguió la relación entre Manu Urcera y Nicole Neumann

Continuando con su detalle de la historia, reveló que la primera salida podría haber terminado mal ya que en camino a la cita se perdió manejando su auto en Nordelta: «Yo en ese momento vivía en el centro. Para mí Nordelta era como otro país, no iba nunca. Voy y medio que me perdí y digo: ‘bueno, acá no solo que no la voy a encontrar, sino que me van a afanar’».

«Llego y fuimos a un restaurant, pero era medio oscuro. Dije: ‘mañana se va a hacer un quilombo’. Además, la primera sin conocerte, ir a cenar es bravo», relató el piloto sobre esa primera noche, en la que él vio el fracaso cerca.

Lo cierto es que se equivocó, y en 2023 se casaron y ahora están a la espera de Cruz, el primer hijo de la pareja en medio de muchos rumores.

Manu Urcera y Nicole Neumann le habrían hecho un polémico pedido a Lola Bezerra

En «Socios del Espectáculo», Lola Bezerra contó además que Manu Urcera la habría contactado a través de terceros para evitar que siga hablando de esa relación pasada. Según explicaron en el programa de eltrece, a la modelo le habrían pedido que cortara con este tipo de declaraciones, porque afectaban a Nicole Neumann.

El contacto se habría dado a través de una amiga de Lola Bezerra, que también tiene relación con Nicole Neumann, a quien le habrían pedido el teléfono de la modelo porque la pareja no quería que hablara más sobre el tema. Lejos de eso, la también vedette recordó su pasado con el piloto de Río Negro y volvió aún más sobre la polémica: «puse bloquear», indicó sobre la posibilidad de un diálogo entre las partes.