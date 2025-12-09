Marixa Balli reveló por primera vez por qué no pudo ser madre

En un momento de gran exposición profesional —entre su trabajo radial junto a Lizy Tagliani, su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) y el crecimiento de su marca Xurama—, Marixa Balli decidió abrir una faceta poco conocida de su vida personal. En una entrevista con la revista Pronto, la participante del reality habló con honestidad sobre por qué no llegó a casarse ni a convertirse en madre biológica.

Marixa Balli rompió el silencio sobre su vida personal: “El accidente me dejó viva, pero también me quitó mucho”

Durante la charla le preguntaron si alguna vez había tenido como objetivo “casarse, tener hijos y formar una familia”. Marixa respondió sin titubear:

“Sí, siempre tuve esa ilusión de casarme y de tener hijos. Pero no se dio. Todas las oportunidades que tuve para casarme fueron de muy joven, y uno siempre piensa que la juventud dura para toda la vida.”

La artista recordó que, en aquellos años, su carrera ocupó el centro de su vida:

“Eso lo pensás cuando sos jovencita. Entonces prioricé mi laburo y no el casarme. Y tener hijos siempre quise, pero después de mi accidente lamentablemente no pude. El accidente me dejó huellas importantes en el cuerpo y, si bien me dejó viva, también me quitó un montón de cosas y un montón de ilusiones.”

El periodista le comentó que desconocía esa consecuencia del accidente, y Marixa explicó que recién ahora se anima a hablar del tema:

“Nunca lo dije y ahora empecé a decirlo porque ya estoy sin filtro. De a poco voy largando cosas.”

Hoy, sin pareja y enfocada en su trabajo, Marixa reconoce que atraviesa un período de gran sensibilidad:

“Estoy más sensible y me doy cuenta por las cosas que me pasan también en MasterChef. Me emociono y tiene que ver con cambios internos, con dejar de mostrar esa coraza que siempre tuve. Ahora muestro más lo que me pasa por dentro.”

En ese proceso de introspección, señaló que sus vivencias moldearon su forma de ser: “Cuando uno ya tiene una vida transitada con diferentes situaciones… es como dicen los profesores de teatro: ‘¿Cómo te enseño a llorar si nunca pasaste por un dolor?’. Mi cuerpo pasó por mucho dolor. Siempre traté de formarme una coraza y, después de cada golpe, decir: ‘Bueno, ahora soy así y no me importa nada’. Pero no. Por dentro pasan muchas cosas. Hay días que estoy bien y días que estoy más depre. Soy un ser humano.”