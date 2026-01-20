Martita Fort rompió el silencio tras el accidente en Palermo y dio su versión de los hechos

Luego del accidente vial que protagonizó el fin de semana en el barrio porteño de Palermo, Martita Fort reapareció en redes sociales y decidió dar su versión de los hechos, tras la repercusión mediática que generó el episodio.

La hija de Ricardo Fort estuvo involucrada en un doble accidente el sábado: primero chocó con un motociclista y, a la cuadra siguiente, embistió a una mujer de 89 años. Tras lo ocurrido, efectivos policiales acudieron al lugar y personal del SAME asistió a la señora, quien fue trasladada por precaución al Hospital Rivadavia.

Martita Fort habló por primera vez del accidente en el que atropelló a una mujer

En LAM, Pilar Smith brindó detalles del momento, ya que se hizo presente en la escena minutos después del accidente. “Estuve con Marta Fort, no le gustó nada verme. ‘¿Qué hacés acá?’, me dijo. Eduardo Fort, su tío, llegó enseguida y contuvo toda la situación”, relató la periodista, quien, en ese instante, ya estaba en contacto con Ángel de Brito.

Smith explicó que el primer episodio fue con un motociclista en la cuadra anterior, quien reconoció que el error había sido suyo. “Dijo que se fue encima del auto de ella. En el momento admitió que fue culpa de él y, al darse cuenta de que se trataba de Marta Fort, luego se presentó en la comisaría”, aseguró.

En cuanto al segundo hecho, la panelista detalló: “En la otra cuadra, una mujer cruzó mal, a mitad de cuadra y había un auto estacionado en doble fila. Martita no logró verla. No fue culpa de Martita en ninguna de las dos situaciones”.

Tras escuchar el relato en televisión, Martita Fort decidió romper el silencio y realizó un posteo en su cuenta de Instagram, donde hizo una aclaración puntual sobre el estado de la mujer atropellada. “Lo único que tengo para agregar es que la mujer no se fue inconsciente en la ambulancia, fue un traslado por prevención”, expresó.

Además, remarcó que la propia señora “se comunicó en el momento con la Policía explicando lo que había pasado”, llevando tranquilidad sobre su estado de salud.