MasterChef Celebrity: filtraron quién sería la segunda eliminada y cómo habría reaccionado

MasterChef Celebrity todavía atraviesa las repercusiones por la eliminación de Pachu Peña, pero una nueva filtración ya anticipa quién sería la próxima participante en abandonar el reality de Telefe.

La información fue revelada por Ángel de Brito, quien además contó un detalle sobre cómo habría reaccionado la famosa al enterarse de que debía dejar la competencia.

Quién sería la segunda eliminada de MasterChef Celebrity

En medio de las versiones que comenzaron a circular en redes sociales, algunos rumores señalaban a Juli Poggio como la próxima eliminada. Sin embargo, De Brito negó haber dado esa información.

Luego decidió revelar el dato que, según aseguró, sí había recibido sobre las grabaciones del programa.

De acuerdo con lo publicado por Ciudad Magazine, el conductor afirmó que Paula Trapani sería la segunda eliminada de MasterChef Celebrity.

La periodista se convertiría así en la próxima participante en dejar las cocinas más famosas de la televisión argentina, después de la salida de Pachu Peña.

Por el momento, se trata de una información adelantada por De Brito que todavía no fue confirmada oficialmente por Telefe ni se vio al aire.

Cómo habría reaccionado Paula Trapani a su eliminación

Pero el nombre de la posible eliminada no fue el único dato que trascendió. De Brito también se refirió a cómo habría atravesado Trapani el momento de abandonar el certamen.

Según contó, personas vinculadas a la producción le aseguraron que la periodista se habría ido muy afectada por el resultado.

“Me dijeron que se fue muy mal”, señaló el conductor al referirse a la reacción que habría tenido Trapani.

Habrá que esperar a la próxima gala de eliminación para comprobar si finalmente la filtración coincide con lo que ocurre en pantalla y conocer qué plato habría complicado la continuidad de Paula Trapani en MasterChef Celebrity.

Pachu Peña fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity

La filtración apareció pocos días después de que Pachu Peña se convirtiera en el primer eliminado de esta edición.

Desde entonces, la competencia comenzó a endurecerse y los participantes enfrentan desafíos cada vez más exigentes frente al jurado.

Ahora todas las miradas estarán puestas en la próxima eliminación y en Paula Trapani, cuyo nombre quedó inesperadamente en el centro de las versiones sobre el futuro inmediato de MasterChef Celebrity.