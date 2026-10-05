MasterChef Celebrity: cómo preparar una milanesa segura y evitar los errores que dejaron afuera a Pachu Peña
El humorista Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity tras presentar la "Mila Clown", un plato que decepcionó al jurado por tener papel film adherido, grasa y carne cruda.
La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó una de las despedidas más inesperadas y comentadas de la temporada. Pachu Peña, uno de los participantes más queridos por el público, quedó fuera del certamen tras presentar un plato que, bajo el nombre de «Mila Clown» (en honor a su esencia de payaso), terminó siendo un verdadero festival de errores técnicos que el jurado no pudo perdonar.
La presencia de un trozo de papel film adherido a la carne, grasa sin retirar, una cocción deficiente y un puré «rústico» que pareció simple papa hervida pisada, sellaron su destino en una noche de alta tensión en MasterChef Celebrity.
La gastronomía hogareña y los certámenes de alta exigencia comparten una regla de oro: la milanesa es un clásico infalible, pero no admite atajos que comprometan la inocuidad y el sabor.
Para evitar incidentes como el que dejó afuera al humorista, el proceso requiere precisión, desde la limpieza del corte de carne con hueso hasta el descarte absoluto de materiales no aptos para el calor, como el film utilizado en el estirado.
MasterChef Celebrity: ingredientes para preparar una milanesa perfecta y segura
Para replicar el desafío de MasterChef, de manera profesional y sin riesgos en casa, vas a necesitar los siguientes elementos básicos:
- Corte principal: 1 kg de carne con hueso (como costilla o chuleta) o cortes tradicionales como bola de lomo, nalga o peceto, minuciosamente desgrasados.
- Ligadura e hidratación: 3 huevos frescos enteros, 1 cucharada de mostaza de buena calidad, 1 diente de ajo picado, un puñado de perejil fresco y sal al gusto.
- Rebozado: 300 g de pan rallado de molienda fina o panko (para un extra crocante).
- Guarnición rústica pero técnica: 1 kg de papas medianas, 50 g de manteca de primer nivel, 50 ml de leche entera templada, una pizca de nuez moscada y sal.
Paso a paso: cómo hacer la milanesa y el puré sin cometer los errores de MasterChef Celebrity
- Acondicionamiento de la carne: retirar el hueso, si se prefiere, y quitar absolutamente toda la grasa visible y los tejidos conectivos. Si se utiliza papel film para estirar y tiernizar las piezas con el martillo de cocina, retirarlo por completo de inmediato para evitar cualquier tipo de contaminación física o desprendimiento invisible.
- El marinado clave: batir los huevos con la mostaza, el ajo, el perejil y la sal. Sumergir la carne limpia en esta mezcla y dejar reposar en la heladera, por lo menos, durante 30 minutos para que absorba todos los aromas y sabores.
- El rebozado seguro: pasar cada pieza por el pan rallado, presionando con fuerza con la palma de la mano para que el rebozado quede bien adherido y no se desprenda durante la cocción.
- La cocción controlada: calentar abundante aceite a temperatura media (unos 170 °C a 180 °C). Si el aceite está muy caliente, la milanesa quedará arrebatada (dorada por fuera y cruda por dentro, como le ocurrió a Pachu); si está frío, absorberá grasa de más. Freír hasta que esté dorada de ambos lados y escurrir en papel absorbente.
- El puré rústico y sabroso: hervir las papas con cáscara para que no absorban agua de más. Pelarlas en caliente y pisarlas con pisapapas o pasapurés (no licuadora). Incorporar la manteca fría, la leche templada, la nuez moscada y una pizca de sal, batiendo con fuerza con cuchara de madera para lograr sedosidad, sin necesidad de tamizar si se busca una textura más hogareña pero bien integrada.
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