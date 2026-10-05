MasterChef Celebrity: cómo preparar una milanesa segura y evitar los errores que dejaron afuera a Pachu Peña

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó una de las despedidas más inesperadas y comentadas de la temporada. Pachu Peña, uno de los participantes más queridos por el público, quedó fuera del certamen tras presentar un plato que, bajo el nombre de «Mila Clown» (en honor a su esencia de payaso), terminó siendo un verdadero festival de errores técnicos que el jurado no pudo perdonar.

La presencia de un trozo de papel film adherido a la carne, grasa sin retirar, una cocción deficiente y un puré «rústico» que pareció simple papa hervida pisada, sellaron su destino en una noche de alta tensión en MasterChef Celebrity.

La gastronomía hogareña y los certámenes de alta exigencia comparten una regla de oro: la milanesa es un clásico infalible, pero no admite atajos que comprometan la inocuidad y el sabor.

Para evitar incidentes como el que dejó afuera al humorista, el proceso requiere precisión, desde la limpieza del corte de carne con hueso hasta el descarte absoluto de materiales no aptos para el calor, como el film utilizado en el estirado.

MasterChef Celebrity: ingredientes para preparar una milanesa perfecta y segura

Para replicar el desafío de MasterChef, de manera profesional y sin riesgos en casa, vas a necesitar los siguientes elementos básicos:

Corte principal : 1 kg de carne con hueso (como costilla o chuleta) o cortes tradicionales como bola de lomo, nalga o peceto, minuciosamente desgrasados.

: 1 kg de carne con hueso (como costilla o chuleta) o cortes tradicionales como bola de lomo, nalga o peceto, minuciosamente desgrasados. Ligadura e hidratación : 3 huevos frescos enteros, 1 cucharada de mostaza de buena calidad, 1 diente de ajo picado, un puñado de perejil fresco y sal al gusto.

: 3 huevos frescos enteros, 1 cucharada de mostaza de buena calidad, 1 diente de ajo picado, un puñado de perejil fresco y sal al gusto. Rebozado : 300 g de pan rallado de molienda fina o panko (para un extra crocante).

: 300 g de pan rallado de molienda fina o panko (para un extra crocante). Guarnición rústica pero técnica: 1 kg de papas medianas, 50 g de manteca de primer nivel, 50 ml de leche entera templada, una pizca de nuez moscada y sal.

Paso a paso: cómo hacer la milanesa y el puré sin cometer los errores de MasterChef Celebrity