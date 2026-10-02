PH no sale al aire este sábado 3 de octubre: por qué Telefe levantó el programa de Andy Kusnetzoff

“PH, Podemos Hablar” no tendrá su emisión habitual este sábado y Andy Kusnetzoff deberá esperar para volver a recibir a sus invitados. Telefe modificó su programación y apostará por una transmisión especial que ocupará el prime time.

Los seguidores de PH, Podemos Hablar no encontrarán este sábado 3 de octubre a Andy Kusnetzoff al frente del tradicional ciclo de entrevistas. Telefe decidió modificar su grilla y el programa no saldrá al aire esta semana, por lo que tampoco habrá una nueva mesa de invitados.

Según informó El Día, la decisión responde a un cambio puntual en la programación de Telefe: el canal destinará el horario central del sábado a la transmisión del partido amistoso entre Argentina y Burkina Faso, que se disputará en el estadio Monumental. La suspensión, en principio, alcanza únicamente a la emisión de este fin de semana.

Por qué PH no estará este sábado en Telefe

El motivo de la ausencia de Andy Kusnetzoff es la nueva presentación de la Selección Argentina, que jugará contra Burkina Faso desde las 21 en el Monumental. El encuentro forma parte de la serie de amistosos programados para esta ventana internacional.

Telefe tiene los derechos para emitir los tres partidos de la Selección de esta fecha FIFA y decidió darle prioridad al encuentro del sábado, modificando así su programación habitual.

Por ese motivo, no se difundió una lista de invitados de PH para este sábado, ya que directamente no habrá una nueva emisión del ciclo.

Qué pasará con PH, Podemos Hablar

La decisión de Telefe es, hasta el momento, excepcional y corresponde a este fin de semana. No existe información que indique que el canal haya decidido levantar definitivamente el programa de Andy Kusnetzoff.

PH, Podemos Hablar había regresado a la pantalla el 8 de agosto, después de dos temporadas fuera del aire, recuperando su tradicional espacio de los sábados.

En la última emisión, Andy recibió a Miguel Ángel Solá, Sofi Martínez, Sabrina Rojas, Yanina Zilli y Flavio Azzaro, quienes participaron del Punto de Encuentro y de las diferentes propuestas del ciclo.

El fútbol también modifica otros programas de Telefe

La programación del canal sufrirá otros cambios durante los próximos días debido a los compromisos de la Selección Argentina.

Después del partido frente a Burkina Faso, el seleccionado volverá a jugar el martes 6 de octubre contra Benín, también en el Monumental. Ese encuentro tendrá una programación especial en Telefe.

Así, este sábado PH no tendrá su tradicional competencia en el prime time con La Noche de Mirtha, que sí contará con una nueva emisión, conducida por Juana Viale mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación.