Maxi Ghione habló tras recuperar la libertad y dijo que la Justicia esclarecerá el caso

El actor reapareció en redes sociales después de salir de la alcaidía de Rafaela. La causa sigue abierta y debe cumplir restricciones mientras se investigan la denuncia y las armas secuestradas en su casa.

El último descargo público de Ghione fue el video que compartió el lunes 5 de octubre. TN informó que el actor dijo que planea hacer una transmisión para aclarar lo ocurrido y sostuvo que “la verdad la va a decir la Justicia”. También negó versiones sobre sus vínculos con las personas que lo ayudaron a abrir un bodegón en Santa Fe.

Qué dijo Maxi Ghione después de salir de la alcaidía

En el video, el actor agradeció a quienes lo acompañaron y pidió cautela frente a la información difundida sobre el caso. Aseguró que algunas versiones podían afectar a personas de su entorno y afirmó que sus socios del bodegón eran amigos que lo habían ayudado.

Ghione había recuperado la libertad el 2 de octubre, luego de permanecer tres días detenido en Rafaela. La decisión se tomó tras una audiencia en los tribunales de esa ciudad, mientras la investigación continúa.

Qué restricciones debe cumplir Maxi Ghione

La libertad fue otorgada con medidas cautelares. Según informó Página/12, el actor debe fijar domicilio en Lehmann, no portar armas, mantenerse alejado del denunciante y de los testigos, y presentarse cada 15 días en la comisaría correspondiente.

La causa se inició tras la denuncia de un hombre que aseguró que Ghione lo retuvo contra su voluntad y lo amenazó en su vivienda. Esos hechos forman parte de una investigación judicial y aún deben ser esclarecidos. La defensa del actor sostuvo que su versión difiere de la denuncia.

Cómo sigue la investigación

Además de las acusaciones por amenazas, la Justicia investiga la situación de las armas secuestradas durante el allanamiento en la casa de Ghione. La fiscalía también analiza pruebas vinculadas con el episodio denunciado.

Por el momento, el actor continuará el proceso en libertad bajo las condiciones impuestas por la Justicia. La investigación sigue abierta y, según informó Infobae, la hipótesis de privación ilegítima de la libertad no fue descartada.