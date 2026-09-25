Conmoción: de qué murió «el Negro» Oro, a sus 74 años, en Punta del Este

A los 74 años de edad, murió en su residencia de Punta del Este, Uruguay, el emblemático conductor y periodista Oscar «el Negro» González Oro.

La causa confirmada de su deceso fue un paro cardiorrespiratorio, episodio que puso fin a la vida de una de las personalidades más convocantes, carismáticas y premiadas de la radiofonía nacional de las últimas tres décadas.

La partida del creador de formatos líderes en la mañana de la AM desató una inmediata catarata de despedidas de colegas, figuras de la cultura y oyentes que acompañaron su impronta a lo largo de sucesivas generaciones.

De qué murió el Negro González Oro: el parte desde Punta del Este

La información oficial ratificó que Oscar «el Negro» González Oro se encontraba en su hogar uruguayo, al momento de sufrir la descompensación cardíaca irreversible.

Pese a la rápida asistencia solicitada en el lugar, los profesionales de la salud no lograron revertir el cuadro de paro cardiorrespiratorio que provocó su fallecimiento.

En los últimos años, el conductor había elegido radicarse en la costa esteña para alternar el descanso con colaboraciones periódicas en los medios, administrando los tiempos de su retiro sin resignar del todo su pasión por el diálogo cotidiano con la audiencia.

Las autoridades locales y el círculo íntimo del presentador coordinan los pasos protocolares de rigor en el país vecino, mientras las redacciones y señales de noticias dedican coberturas especiales a su memoria.

La revolución radial que consagró a Oscar «el Negro» González Oro

La irrupción de Oscar «el Negro» González Oro en el dial argentino marcó un antes y un después, sobre todo en la forma de construir audiencia matutina.

Su ciclo El Oro y el Moro en Radio 10 se convirtió en un fenómeno sociocultural irrepetible durante finales de los años noventa y toda la década del dos mil, alcanzando picos de encendido históricos basados en una combinación inédita de análisis político descarnado, cercanía afectiva con el oyente y una cortina musical vibrante que descontracturaba la solemnidad tradicional.

Con sus icónicas muletillas y su estilo frontal, el comunicador redefinió la agenda pública diaria, logrando que presidentes, gobernadores, artistas y vecinos comunes convergieran en una misma sintonía.

Su figura trascendió la radio para liderar también ciclos en televisión abierta y columnas editoriales, cosechando múltiples galardones y el reconocimiento unánime de la industria por su versatilidad frente a los micrófonos.

«Tuve un infarto y no me di cuenta»: la operación a corazón abierto que marcó la vida del Negro González Oro

Tras confirmarse su fallecimiento, volvió al centro de la escena un estremecedor testimonio de primera persona que Oscar «el Negro» González Oro brindó durante su visita al ciclo televisivo PH: Podemos Hablar.

En esa oportunidad, el animador relató con crudeza cómo una consulta médica de rutina derivó en una intervención de extrema urgencia que le salvó la vida mediante la colocación de un triple bypass.

«Yo entré en la clínica diciendo: ‘Negro, listo, es cáncer de pulmón’, porque hice todo lo posible por estar enfermo de los pulmones. Pero me dijeron: ‘Tus pulmones están perfectos, el problema está en el corazón, tenemos que operar porque tenés tres arterias ocluidas’», contó en aquella emisión.

El cuadro revestía tal gravedad que los especialistas advirtieron un inminente riesgo de muerte súbita si no ingresaba a quirófano: «Cuando me mostraron los estudios vi que tenía una mancha negra, pregunté qué era y me dijeron que era un infarto. Yo tuve un infarto pero no me di cuenta: una noche me desperté y me habían empezado a doler los brazos y las piernas, me duché y se me calmó, pero fue un infarto».