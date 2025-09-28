Menú saludable para esta semana: combinación de carnes, pescado, huevos, legumbres y verduras
Además de un menú saludable para esta semana, queda a disposición la lista de compras para que cuando vayas al supermercado tengas todo detallado de lo que tenes que llevar.
En un contexto donde cada vez más personas buscan mejorar su alimentación y llevar un estilo de vida equilibrado, proponemos un menú semanal saludable que incluye variedad de proteínas —como pollo, carne roja magra, pescado, y huevos— junto con una amplia gama de legumbres, verduras y frutas de estación.
El objetivo es ofrecer alternativas prácticas que puedan aplicarse en la rutina diaria, manteniendo un balance entre proteínas, carbohidratos de buena calidad y verduras frescas. Además, queda a disposición la lista de compras para que cuando vayas al supermercado tengas todo detallado de lo que tenes que llevar.
- Lunes
Almuerzo: Pollo grillado con ensalada de espinaca, tomate y palta + ½ taza de lentejas hervidas.
Cena: Tortilla de 2 huevos con brócoli y zanahoria + ensalada fresca.
- Martes
Almuerzo: Carne magra (bife de cuadril) a la plancha con ensalada de rúcula y garbanzos.
Cena: Filete de pescado al horno con limón + puré de calabaza y ensalada verde.
- Miércoles
Almuerzo: Pollo al horno con batata asada + ensalada de lentejas con zanahoria y cebolla.
Cena: Revuelto de huevos con espinaca y champiñones + ensalada de hojas verdes.
- Jueves
Almuerzo: Carne magra salteada con cebolla, zapallito y pimientos + porción pequeña de arroz integral.
Cena: Pescado a la plancha con ensalada de garbanzos, tomate, pepino y perejil.
- Viernes
Almuerzo: Pollo grillado con ensalada de repollo, zanahoria y lentejas.
Cena: Omelette de claras y yema con acelga + ensalada fresca de lechuga y tomate.
- Sábado
Almuerzo: Carne magra a la plancha con ensalada de hojas verdes + ensalada de porotos con cebolla y perejil.
Cena: Filete de pescado con ensalada de rúcula, palta y zanahoria rallada.
- Domingo
Almuerzo: Pollo al horno con papas y zanahorias asadas + ensalada de garbanzos.
Cena: Ensalada proteica con huevo duro, atún, lentejas y mix de verduras frescas.
Lista de productos para el menú saludable de esta semana
Proteínas animales
- Pollo: 6–7 pechugas o muslos deshuesados (según tamaño)
- Carne magra (bife de cuadril, nalga o lomo): 1,5 kg aprox.
- Pescado (merluza, lenguado o el que prefieras): 1,2 kg aprox.
- Huevos: 18–20 unidades
- Atún en lata (al natural): 2 latas
Legumbres
- Lentejas: 500 g
- Garbanzos: 500 g
- Porotos (colorados o negros): 500 g
Verduras y hortalizas
- Espinaca fresca: 2 atados
- Acelga: 1 atado
- Rúcula: 2 atados
- Mix de hojas verdes (lechuga, repollo): 2–3 plantas o bolsitas
- Tomate: 12–14 unidades medianas
- Zanahoria: 8–10 unidades
- Pepino: 2 unidades
- Cebolla: 5–6 unidades
- Cebolla morada: 1 unidad
- Morrón (pimiento): 2 unidades
- Zapallito: 3 unidades
- Brócoli: 1 planta
- Champiñones: 200 g
- Zapallo o calabaza: 1 mediano
- Batata: 2–3 medianas
- Papa: 3–4 medianas
- Palta: 2–3 unidades
- Perejil fresco: 1 atado
Otros básicos
- Aceite de oliva o mezcla: 1 botella
- Especias: sal, pimienta, orégano, laurel, comino (opcional)
- Arroz integral: 500 g
