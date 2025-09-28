ESCUCHÁ RN RADIO
Menú saludable para esta semana: combinación de carnes, pescado, huevos, legumbres y verduras

Además de un menú saludable para esta semana, queda a disposición la lista de compras para que cuando vayas al supermercado tengas todo detallado de lo que tenes que llevar.

Redacción

Por Redacción

Menú semanal saludable.

Menú semanal saludable.

En un contexto donde cada vez más personas buscan mejorar su alimentación y llevar un estilo de vida equilibrado, proponemos un menú semanal saludable que incluye variedad de proteínas —como pollo, carne roja magra, pescado, y huevos— junto con una amplia gama de legumbres, verduras y frutas de estación.

El objetivo es ofrecer alternativas prácticas que puedan aplicarse en la rutina diaria, manteniendo un balance entre proteínas, carbohidratos de buena calidad y verduras frescas. Además, queda a disposición la lista de compras para que cuando vayas al supermercado tengas todo detallado de lo que tenes que llevar.

Menú saludable para esta semana: combinación de carnes, pescado, huevos, legumbres y verduras

  • Lunes 

Almuerzo: Pollo grillado con ensalada de espinaca, tomate y palta + ½ taza de lentejas hervidas. 

Cena: Tortilla de 2 huevos con brócoli y zanahoria + ensalada fresca. 

  • Martes 

Almuerzo: Carne magra (bife de cuadril) a la plancha con ensalada de rúcula y garbanzos. 

Cena: Filete de pescado al horno con limón + puré de calabaza y ensalada verde. 

  • Miércoles 

Almuerzo: Pollo al horno con batata asada + ensalada de lentejas con zanahoria y cebolla. 

Cena: Revuelto de huevos con espinaca y champiñones + ensalada de hojas verdes. 

  • Jueves 

Almuerzo: Carne magra salteada con cebolla, zapallito y pimientos + porción pequeña de arroz integral. 

Cena: Pescado a la plancha con ensalada de garbanzos, tomate, pepino y perejil. 

  • Viernes 

Almuerzo: Pollo grillado con ensalada de repollo, zanahoria y lentejas. 

Cena: Omelette de claras y yema con acelga + ensalada fresca de lechuga y tomate. 

  • Sábado 

Almuerzo: Carne magra a la plancha con ensalada de hojas verdes + ensalada de porotos con cebolla y perejil. 

Cena: Filete de pescado con ensalada de rúcula, palta y zanahoria rallada. 

  • Domingo 

Almuerzo: Pollo al horno con papas y zanahorias asadas + ensalada de garbanzos. 

Cena: Ensalada proteica con huevo duro, atún, lentejas y mix de verduras frescas. 

Lista de productos para el menú saludable de esta semana

Proteínas animales

  • Pollo: 6–7 pechugas o muslos deshuesados (según tamaño)
  • Carne magra (bife de cuadril, nalga o lomo): 1,5 kg aprox.
  • Pescado (merluza, lenguado o el que prefieras): 1,2 kg aprox.
  • Huevos: 18–20 unidades
  • Atún en lata (al natural): 2 latas

Legumbres

  • Lentejas: 500 g
  • Garbanzos: 500 g
  • Porotos (colorados o negros): 500 g

Verduras y hortalizas

  • Espinaca fresca: 2 atados
  • Acelga: 1 atado
  • Rúcula: 2 atados
  • Mix de hojas verdes (lechuga, repollo): 2–3 plantas o bolsitas
  • Tomate: 12–14 unidades medianas
  • Zanahoria: 8–10 unidades
  • Pepino: 2 unidades
  • Cebolla: 5–6 unidades
  • Cebolla morada: 1 unidad
  • Morrón (pimiento): 2 unidades
  • Zapallito: 3 unidades
  • Brócoli: 1 planta
  • Champiñones: 200 g
  • Zapallo o calabaza: 1 mediano
  • Batata: 2–3 medianas
  • Papa: 3–4 medianas
  • Palta: 2–3 unidades
  • Perejil fresco: 1 atado

Otros básicos

  • Aceite de oliva o mezcla: 1 botella
  • Especias: sal, pimienta, orégano, laurel, comino (opcional)
  • Arroz integral: 500 g

Comentarios