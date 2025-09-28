En un contexto donde cada vez más personas buscan mejorar su alimentación y llevar un estilo de vida equilibrado, proponemos un menú semanal saludable que incluye variedad de proteínas —como pollo, carne roja magra, pescado, y huevos— junto con una amplia gama de legumbres, verduras y frutas de estación.

El objetivo es ofrecer alternativas prácticas que puedan aplicarse en la rutina diaria, manteniendo un balance entre proteínas, carbohidratos de buena calidad y verduras frescas. Además, queda a disposición la lista de compras para que cuando vayas al supermercado tengas todo detallado de lo que tenes que llevar.

Menú saludable para esta semana: combinación de carnes, pescado, huevos, legumbres y verduras

Lunes

Almuerzo: Pollo grillado con ensalada de espinaca, tomate y palta + ½ taza de lentejas hervidas.

Cena: Tortilla de 2 huevos con brócoli y zanahoria + ensalada fresca.

Martes

Almuerzo: Carne magra (bife de cuadril) a la plancha con ensalada de rúcula y garbanzos.

Cena: Filete de pescado al horno con limón + puré de calabaza y ensalada verde.

Miércoles

Almuerzo: Pollo al horno con batata asada + ensalada de lentejas con zanahoria y cebolla.

Cena: Revuelto de huevos con espinaca y champiñones + ensalada de hojas verdes.

Jueves

Almuerzo: Carne magra salteada con cebolla, zapallito y pimientos + porción pequeña de arroz integral.

Cena: Pescado a la plancha con ensalada de garbanzos, tomate, pepino y perejil.

Viernes

Almuerzo: Pollo grillado con ensalada de repollo, zanahoria y lentejas.

Cena: Omelette de claras y yema con acelga + ensalada fresca de lechuga y tomate.

Sábado

Almuerzo: Carne magra a la plancha con ensalada de hojas verdes + ensalada de porotos con cebolla y perejil.

Cena: Filete de pescado con ensalada de rúcula, palta y zanahoria rallada.

Domingo

Almuerzo: Pollo al horno con papas y zanahorias asadas + ensalada de garbanzos.

Cena: Ensalada proteica con huevo duro, atún, lentejas y mix de verduras frescas.

Lista de productos para el menú saludable de esta semana

Proteínas animales

Pollo: 6–7 pechugas o muslos deshuesados (según tamaño)

Carne magra (bife de cuadril, nalga o lomo): 1,5 kg aprox.

Pescado (merluza, lenguado o el que prefieras): 1,2 kg aprox.

Huevos: 18–20 unidades

Atún en lata (al natural): 2 latas

Legumbres

Lentejas: 500 g

Garbanzos: 500 g

Porotos (colorados o negros): 500 g

Verduras y hortalizas

Espinaca fresca: 2 atados

Acelga: 1 atado

Rúcula: 2 atados

Mix de hojas verdes (lechuga, repollo): 2–3 plantas o bolsitas

Tomate: 12–14 unidades medianas

Zanahoria: 8–10 unidades

Pepino: 2 unidades

Cebolla: 5–6 unidades

Cebolla morada: 1 unidad

Morrón (pimiento): 2 unidades

Zapallito: 3 unidades

Brócoli: 1 planta

Champiñones: 200 g

Zapallo o calabaza: 1 mediano

Batata: 2–3 medianas

Papa: 3–4 medianas

Palta: 2–3 unidades

Perejil fresco: 1 atado

Otros básicos