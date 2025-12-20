Mirtha Legrand y Juana Viale presentan sus mesas de lujo del fin de semana en eltrece

Eltrece prepara un fin de semana con figuras destacadas del espectáculo, la música y el deporte en sus tradicionales ciclos de entrevistas. Este sábado 20 de diciembre a las 21.30, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de La noche de Mirtha, con una mesa integrada por Patricia Sosa, Leticia Brédice, Laura Novoa y Osvaldo Santoro.

La conductora volverá a combinar actualidad, anécdotas y reflexión en una noche que promete momentos de fuerte impronta artística y miradas personales sobre el presente.

Los invitados de Juana Viale

Por su parte, el domingo 21 de diciembre a las 13.45, será el turno de Juana Viale, quien conducirá una nueva edición de Almorzando con Juana. En esta oportunidad, la mesa estará conformada por Valeria Gastaldi, Flavio Mendoza, Coki Ramírez, Agustín Canapino y Nequi Galotti.

Con propuestas variadas y cruces entre distintas disciplinas, ambos programas se consolidan como citas fuertes del fin de semana televisivo, manteniendo el sello clásico que caracteriza a las mesas más emblemáticas de la televisión argentina.