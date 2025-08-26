Morena Beltrán reveló el duro momento que afronta Lucas Blondel por no ser tenido en cuenta en Boca 

La periodista Morena Beltrán contó la dura situación que atraviesa su novio, Lucas Blondel, tras no ser tenido en cuenta en Boca Juniors. Luego de la resonante salida de Marcelo Saracchi, otro de los “borrados” del plantel que viajó a Escocia para firmar su llegada al Celtic, la periodista se metió en la intimidad de su pareja.

Morena Beltrán habló de la dificil situación que atraviesa Lucas Blondel por no ser tenido en cuenta en Boca

El lateral derecho llegó como una gran apuesta y rindió en sus primeros partidos en el club, incluso se ganó un lugar como titular. Sin embargo, tras su dura lesión en la rodilla, no volvió a tener esa relevancia.

Actualmente, no parece tener lugar para Miguel Ángel Russo y por eso peligra su presencia en la selección de Suiza, donde fue convocado para dos fechas FIFA en este año, sumó minutos y tuvo un buen rendimiento.

Morena Beltrán fue consultada en ESPN por el presente del lateral derecho y mostró su preocupación. “La verdad, no sabe todavía. Pero por las dos experiencias anteriores, en general se comunican con bastante antelación y en esta oportunidad todavía no se comunicaron“, deslizó sobre el llamado para citarlo al conjunto europeo.

Además, agregó un dato que refleja la importancia del lateral de Boca para su selección: “Sí sé que habló con gente del cuerpo técnico y que querían saber su situación en el club, por qué no estaba jugando”.

Lucas Blondel sueña con jugar la Copa del Mundo con Suiza

Blondel tiene la aspiración de ser convocado para la próxima Copa del Mundo y, sin lugar en Boca, esta posibilidad se complica. En el Torneo Clausura todavía no jugó ni un minuto: en dos partidos fue suplente y en los últimos cuatro no fue convocado.

“No es favorable la situación de Lucas, no lo favorece para nada, obviamente. Los otros dos laterales que tiene Suiza, uno tiene entre 300 y 400 partidos y el otro está en el Leeds, que es suplente, pero que sí es parte, alterna. Y si tenés tres laterales a elegir y dos juegan y uno no…”, agregó Morena.

“Ya tiene 28 años, Lucas… Está en su mejor momento en cuanto a la edad”, deslizó la periodista.

La ausencia de Blondel dentro del plantel de Boca sorprende a los fanáticos y las hipótesis sobre los motivos son variadas. Incluso, se difundió una descabellada teoría que la incluía a Beltrán por su rol en los medios.

Por otra parte, también se rumoreó en redes sociales que la intención del lateral derecho era irse en este mercado de pases, pero eso fue desmentido. Lo cierto es que de cara al próximo período de transferencias, si no cambia su situación, la posibilidad de una salida estaría latente.

Cuánto hace que no juega Lucas Blondel en Boca

El último partido de Lucas Blondel en Boca fue el pasado 19 de mayo ante Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura. No jugó ni un minuto en el Mundial de Clubes ni tampoco en el Torneo Clausura.

Los partidos de Lucas Blondel con la selección de Suiza

Lucas Blondel jugó cuatro partidos para la selección de Suiza: 22 minutos ante Irlanda del Norte, titular ante Luxemburgo, cuatro minutos ante México, donde dio una asistenci,a y 24 minutos ante Estados Unidos.