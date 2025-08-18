Este lunes se conoció la noticia del fallecimiento de Jorge Maestro, destacado guionista de la televisión argentina. Conocé acá en qué grandes éxitos participó y cómo fue su carrera artística.

Murió Jorge Maestro, reconocido guionista de televisión: tenía 73 años

En las últimas horas, se confirmó el deceso de Jorge Maestro a los 73 años. El hombre fue un reconocido guionista de la televisión argentina y participó en grandes éxitos a lo largo de su carrera artística.

Argentores fue la institución que dio a conocer el fallecimiento: «Con profundo pesar despedimos a Jorge Maestro, destacado guionista y Presidente del Consejo de Televisión de Argentores, quien ha fallecido hoy en la ciudad de Buenos Aires. Desde nuestra entidad enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este triste momento».

Junto con Sergio Vainman, formaron una reconocida dupla y alimentaron a la ficción de la televisión abierta. Juntos escribieron éxitos como Zona de riesgo, Montaña rusa, Clave de Sol, Amigovios, La banda del Golden Rocket, Como pan caliente, Hombre de mar, Gerente de familia y Los machos, entre otros.

Murió Jorge Maestro: ¿Qué cargos ocupó y cuáles premios recibió?

Además de su labor creativa, Maestro desempeñó roles clave en la industria: fue director de contenidos de ficción en América TV, director del departamento de guionistas de Canal 13 de Chile, miembro de la junta directiva de Argentores y Director de Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes. También impulsó la carrera de Guionista de TV para el ISER y dictó numerosos talleres de guion.

A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples reconocimientos, entre ellos varios Premios Martín Fierro, Premios Argentores, Premios Konex y distinciones nacionales e internacionales por su aporte a la televisión y el cine.