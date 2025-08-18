ESCUCHÁ RN RADIO
Murió Jorge Maestro, reconocido guionista de televisión: tenía 73 años

Este lunes se conoció la noticia del fallecimiento del guionista. Mirá acá su gran trayectoria y sus participaciones en diferentes éxitos televisivos.

Murió Jorge Maestro, reconocido guionista de televisión: tenía 73 años

En las últimas horas, se confirmó el deceso de Jorge Maestro a los 73 años. El hombre fue un reconocido guionista de la televisión argentina y participó en grandes éxitos a lo largo de su carrera artística.

Argentores fue la institución que dio a conocer el fallecimiento: «Con profundo pesar despedimos a Jorge Maestro, destacado guionista y Presidente del Consejo de Televisión de Argentores, quien ha fallecido hoy en la ciudad de Buenos Aires. Desde nuestra entidad enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este triste momento».

Junto con Sergio Vainman, formaron una reconocida dupla y alimentaron a la ficción de la televisión abierta. Juntos escribieron éxitos como Zona de riesgoMontaña rusaClave de SolAmigoviosLa banda del Golden RocketComo pan calienteHombre de marGerente de familia y Los machos, entre otros.

Murió Jorge Maestro: ¿Qué cargos ocupó y cuáles premios recibió?

Además de su labor creativa, Maestro desempeñó roles clave en la industria: fue director de contenidos de ficción en América TV, director del departamento de guionistas de Canal 13 de Chile, miembro de la junta directiva de Argentores y Director de Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes. También impulsó la carrera de Guionista de TV para el ISER y dictó numerosos talleres de guion.

A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples reconocimientos, entre ellos varios Premios Martín Fierro, Premios Argentores, Premios Konex y distinciones nacionales e internacionales por su aporte a la televisión y el cine.


