Úrsula Corberó explotó contra un vecino que la grabó sin consentimiento

Un inesperado escándalo envuelve por estas horas a Úrsula Corberó. La actriz española, reconocida mundialmente por interpretar a “Tokio” en la serie La casa de papel, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras confirmar a comienzos de septiembre que espera su primer hijo junto al actor argentino Chino Darín. Sin embargo, la tranquilidad se vio alterada por la difusión de un video suyo que generó su total indignación.

Indignación de Úrsula Corberó: la grabaron en el restaurante de su edificio sin permiso

El material comenzó a circular en redes sociales y mostraba a Corberó disfrutando de una comida con amigos en un restaurante. Lo que parecía una escena inofensiva se convirtió en motivo de enojo cuando se supo que las imágenes no habrían sido tomadas en un local público, sino en un espacio privado dentro del edificio donde la actriz reside.

Según reveló el periodista Santiago Sposato en el programa A la tarde (América TV), Úrsula se encontraba en el restaurante del complejo en el que vive cuando un vecino la habría filmado sin su consentimiento. Luego, el video fue subido a las redes, generando un gran malestar en la intérprete.

“La famosa que estaba en el restaurante del edificio y la grabaron, y cuando subieron ese video estalló y pidió la cabeza del vecino, es la actriz internacional Úrsula Corberó”, explicó Sposato, quien detalló que la artista “está indignada porque estaba comiendo tranquila y alguien la grabó y lo subió a internet”.

El periodista agregó que uno de los portales de noticias más importantes del país compartió esas imágenes sin saber su origen privado, titulando el contenido de forma inocente: ‘Úrsula Corberó disfrutando de un restaurante con amigos’. Sin embargo, la situación no era tan simple. “No se trataba de un restaurante cualquiera, sino del restaurante del edificio donde ella vive”, aclaró.

La reacción de Corberó no tardó en llegar y, según trascendió, exigió explicaciones a la administración del lugar para saber quién fue el responsable de vulnerar su privacidad. Mientras disfruta de su embarazo junto al Chino Darín, la actriz se enfrenta ahora a la incomodidad de saberse observada en su propio hogar.