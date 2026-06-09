Nahitan Nández visitó Bariloche tras quedar afuera del Mundial 2026: Boca sueña con su regreso este mercado de pases

Nahitan Nández eligió Bariloche para tomarse unos días de descanso junto a su familia. El futbolista uruguayo compartió imágenes de su estadía en la cordillera días después de conocerse que quedó afuera de la lista de Uruguay para el Mundial 2026 y mientras crecen los rumores sobre un posible regreso a Boca.

A través de su cuenta personal de Instagram, el mediocampista compartió imágenes recorriendo distintos puntos turísticos de la ciudad: desde cabalgatas hasta, inclusive, un baño en las frías aguas del lago Nahuel Huapi.

Tras la decisión de Bielsa, Nández eligió Bariloche para descansar con su familia

La escapada a la Patagonia llegó pocos días después de una noticia desalentadora para el jugador. Marcelo Bielsa, actual DT de la selección charrúa, decidió no incluirlo en la nómina para el Mundial que iniciará este jueves 11 de junio. Según trascendió, fue por motivos extrafutbolísticos.

La ausencia sorprendió porque Nández había sido parte del proceso de las Eliminatorias Sudamericanas. El mediocampista fue titular en 13 de los 18 partidos disputados.

En Boca disputó 67 partidos y ganó dos títulos: la Superliga 2017/2018 y la Supercopa Argentina 2018. En su último partido se fue ovacionado.

Y en medio de esa situación, además, el futuro del futbolista volvió a sonar en el fútbol argentino. El actual jugador de Al-Qadisiya tiene contrato vigente, aunque su nombre aparece nuevamente vinculado a Boca.

«Él me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y le gustaría que vuelva», había revelado Nández meses atrás al recordar una conversación con Juan Román Riquelme. El uruguayo también contó que el presidente xeneize le escribió «un poco en chiste» para preguntarle si seguiría «de vacaciones en Arabia» o si quería regresar al club.

Boca sigue atento al mercado y espera una señal de Nahitan Nández

El interés del Xeneize no es nuevo. Desde hace varios mercados de pases, Riquelme mantiene contacto con el futbolista, que dejó una buena imagen durante su paso por Boca entre 2017 y 2019.

Nández junto a su familia en Bariloche.

Su representante, Pablo Bentancur, reconoció recientemente que el jugador mantiene un fuerte vínculo emocional con el club, aunque advirtió que la iniciativa deberá partir desde la dirigencia xeneize. «Él tiene un amor por Boca, pero hoy lo veo difícil. En este caso se tiene que mover el equipo por él«, señaló.

Además de la posibilidad de volver al fútbol argentino, Nández recibió una propuesta de renovación de Al-Qadisiya y también cuenta con ofertas desde México y de dos equipos italianos.