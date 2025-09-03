La actriz estrenó su nueva película y no esquivó hablar sobre los polémicos dichos de Francella. Conocé acá todo lo que dijo la famosa.

Natalia Oreiro opinó sobre los dichos de Francella y se distanció del actor: ¿Qué dijo?

Este martes se realizó la avant premiere de La mujer en la fila, película dirigida por Benjamín Avila y protagonizada por Natalia Oreiro. Allí, fue consultada por los dichos de Guillermo Francella sobre el cine argentino.

La actriz uruguaya no dudo en responder cuando fue consultada sobre el tema: «Yo celebro que todas las personas puedan expresarse, que sea respetada su expresión, aunque uno no esté de acuerdo«, comenzó.

Luego, Oreiro expresó su parecer sobre cómo ver si un filme es exitoso o no: «No creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla«. Además, subrayó que «es muy necesario el cine de autor, el cine emergente, las óperas primas«.

A su vez, indicó que celebra la diversidad de temas en las producciones artísticas: «Yo creo que reducir un hecho artístico a una corriente política es muy simple. Yo abogo por la diversidad de proyectos, de opiniones«.

También dejó una reflexión sobre el presente de la sociedad: «Por el contrario de intentar separar un público del otro, hay que hacer cosas que a la gente le emocionen y la haga conectar. Lo que necesitamos es conectar«.

Para cerrar, la artista dijo que no hay que subestimar a la audiencia: «Decirle a una persona, cómo tiene que ver una película, cómo tiene que pensar para ver determinado cine, me parece que es subestimar al público«.

Guillermo Francella criticó al cine nacional y generó polémica

Luego de que se estrenara «Homo Argentum«, la nueva película de Guillermo Francella, el actor dio su parecer sobre la situación del cine nacional: «Hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público. Ese cine no me gusta«, resaltó.

«Van cuatro al cine porque ni la familia del director va porque son obras de arte pero que no tienen identificación, no representan a nadie«, criticó.

A su vez, subrayó qué aspecto no le gusta de estas películas: «Generalmente hay obras que son muy premiadas y que a veces decís ‘¿qué pasó?’. O estás viéndola y decís ‘¿terminó?’«.

Para cerrar la entrevista, Francella volvió a remarcar su punto de vista sobre lo que debe tener un film: «Para mí, lo fundamental es que tenga identificación. O sea que sea popular«.