Natalia Oreiro deslumbró en la presentación de "La mujer de la fila".-

Este martes Natalia Oreiro presentó la película «La mujer de la fila«, filme que protagoniza interpretando a Andrea Casamento, fundadora de una red latinoamericana de familiares de personas detenidas. En la presentación, la actriz lució un deslumbrante look acompañada de su pareja Ricardo Mollo.

Natalia Oreiro presentó su película «La mujer de la fila» con un look deslumbrante y la compañía de Ricardo Mollo

Este martes se presentó en una sala de cine en el barrio de Recoleta la película protagonizada por Natalia Oreiro «La mujer de la fila«. El filme cuenta la historia de Andrea Casamento, fundadora de una red latinoamericana de familiares de personas detenidas.

La producción dirigida por Benjamín Ávila, se exhibió por primera vez en Buenos Aires y Oreiro deslumbró con un impactante look en compañía de su pareja Ricardo Mollo. La presencia del músico fue llamativa, ya que el líder de Divididos suele mantener un extremo bajo perfil cuando de las presentaciones de su mujer y madre de su hijo se trata.

La actriz lució un moderno traje sastre de dos piezas con tintes retro. El conjunto compuesto por saco y pantalón, ambos con un estampado geométrico que integraba tonos verde, azul y blanco, evocando una estética setentera deslumbró en la alfombra roja.

Entre las figuras destacadas que asistieron a la presentación se encontraban la actriz Amparo Noguera y el actor Federico Heinrich, además de la Tigresa Acuña, quien debutó en la actuación en la cinta. Otros invitados estelares fueron Dalia Gutmann, Gabriela Sari, Valeria Lorca y Carla Conte con su pareja, Ezequiel Corbo.

De qué se trata «La mujer de la fila», la nueva película protagonizada por Natalia Oreiro

«La mujer de la fila» narra la experiencia de Andrea, una mujer de clase media cuya vida se altera tras la detención sorpresiva de su hijo. Ante esta circunstancia, la protagonista se enfrenta tanto a las complicaciones del sistema penitenciario como a la realidad común de otras mujeres que, inicialmente distantes, terminan convirtiéndose en su apoyo principal.

La dirección y guión estuvieron a cargo de Benjamín Ávila, quien también hizo un cameo en el papel de Santillán, líder de una banda delictiva. Se trata de su segunda colaboración con Natalia Oreiro tras el éxito obtenido en «Infancia clandestina«.

Según informó Infobae, el rodaje se realizó entre mayo y junio de 2024 en diversos puntos de Buenos Aires, destacándose por convertir al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza en escenario principal, lo que marcó un hito como la primera película filmada dentro de esa prisión.

La película estará disponible en cines este jueves 4 de septiembre 2025.