Netflix: ¿A qué hora se estrena «Las Maldiciones», la nueva serie de Leonardo Sbaraglia?

Netflix: se estrena «Las Maldiciones», la nueva miniserie de Leonardo Sbaraglia

«Las maldiciones» es una nueva serie de drama político que esta semana llega al catálogo de Netflix. La producción argentina está protagonizada por Leonardo Sbaraglia.

La historia se basa en la novela homónima de Claudia Piñeiro y fue creada por Daniel Burman. La trama se centra en un ambicioso gobernador de una provincia del norte de Argentina que se encuentra en una encrucijada. Justo cuando se está debatiendo una ley crucial relacionada con la explotación de litio, su hija es secuestrada por uno de sus hombres de confianza. El secuestro lo obliga a elegir entre su poder político y el amor por su familia, desnudando las intrigas, secretos y mentiras que se esconden en la alta esfera política. La serie explora la idea de las «maldiciones» que se transmiten de padres a hijos.

El elenco está compuesto por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Francesca Varela y Mónica Antonópulos. Además, cuenta con la participación especial de Emiliano Kaczka, Osmar Núñez, Nazareno Casero, María Ucedo, César Bordón, Pablo Isasmendi y Roberto Suárez.

Netflix: ¿Cuántos capítulos tiene «Las Maldiciones»?

La producción argentina contará con un total de tres episodios. Además, como ya ha ocurrido con otras miniseries, la historia no tendrá segunda temporada.

Netflix: ¿A qué hora se estrena «Las Maldiciones», la nueva miniserie de Netflix?

La miniserie se podrá ver en Netflix a partir de este viernes 12 de septiembre a las 4 de la mañana. La producción estará disponible en ese horario, ya que se trata de un estreno a nivel mundial.