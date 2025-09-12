No solo renueva su catálogo mes a mes, sino que además Netflix ya está anunciando los estrenos que prepara para el año 2026. Así lo hizo con «El botín«, una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, una producción que combina crimen, suspenso y humor ácido. Te contamos todos los detalles.

«El botín»: La nueva película de Netflix que reúne a Ben Affleck y Matt Damon

En enero de 2026, un estreno muy esperado llegará a Netflix: «El botín«. Este thriller policiaco no solo reúne a dos de las estrellas más populares del cine actual, Ben Affleck y Matt Damon, sino que también inicia un nuevo capítulo en la colaboración entre estos talentosos actores y la plataforma.

Inspirada en hechos reales, la película narra la historia de un grupo de policías en Miami que enfrentan un dilema moral al encontrarse con una inesperada y cuantiosa suma de dinero durante un operativo. Este drama se entrelaza con un viaje personal y profesional para Affleck y Damon, quienes han aprovechado su amistad para crear varios proyectos exitosos en los últimos años.

El regreso de los dos actores a la gran pantalla tiene un componente adicional de interés para los fanáticos: la dirección y el guión de Joe Carnahan. Conocido por su estilo cinematográfico preciso y su tono intenso, el guionista promete una narrativa llena de acción, suspenso y complejidades morales.

«El botín»: Así es la nueva película de Netflix con Matt Damon y Ben Affleck

Sinopsis oficial de Netflix:

«Un grupo de agentes de policía de Miami descubre millones de dólares en un depósito abandonado. Cuando se corre el rumor, la lealtad se diluye y nadie sabe en quién confiar.«



Además del dúo protagónico, la película cuenta con un elenco destacado, que incluye a Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Néstor Carbonell y Kyle Chandler. La producción está respaldada por Artists Equity, la compañía fundada por Affleck y Damon, lo que convierte a «El botín» en un proyecto especialmente significativo en su trayectoria.

Este emocionante film estará disponible en la plataforma a partir del 16 de enero de 2026.