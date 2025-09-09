El cine argentino está más presente que nunca en Netflix con propuestas que cuentan grandes historias con elencos estelares. Un ejemplo de esto es «Elena sabe», una película con tintes de thriller policial estrenada en noviembre 2023, con Mercedes Morán, Erica Rivas y Miranda de la Serna como actrices principales. Los detalles.

Mercedes Morán, Erica Rivas y Miranda de la Serna protagonizan una desgarradora película en Netflix

Netflix contiene un amplio catálogo de películas argentinas con superproducciones, elencos estelares e historias que atrapan al público. Un ejemplo de ello es «Elena sabe«, una cinta de 104 minutos escrita y dirigida por Anahí Berneri, basada en una novela de Claudia Piñeiro. El elenco, liderado por Mercedes Morán y Érica Rivas, cuenta también con la participación de Miranda de la Serna, la joven promesa, hija de Rivas y Rodrigo de la Serna.

La historia gira en torno a Elena (Mercedes Morán) una mujer mayor que padece párkinson y que, tras la muerte repentina de su hija Rita, decide iniciar una investigación personal para entender qué ocurrió. A lo largo de la película se abordan tramas entre el presente y los recuerdos, con una estructura que alterna momentos de introspección y escenas que reconstruyen el vínculo madre-hija.

La joven de la Serna interpreta a Rita en su etapa adolescente, mientras que su madre, Érica Rivas, encarna a la misma Rita en la adultez. Esta decisión artística permite explorar el personaje desde distintas perspectivas.

La carrera de Miranda de la Serna, la joven promesa del cine argentino

A pesar de ser hija de dos reconocidos actores del cine argentino, Miranda forjó su propio camino: se formó con Nora Moseinco y Gaby Ferrero, y trabajó en películas como Errante corazón, Bruja y Amor urgente. Además, participó en la serie internacional Now and Then (Apple TV+) y en obras teatrales como Bodas de sangre, dirigida por Vivi Tellas.

Su vocación por la actuación, según confesó en entrevistas, surge de una búsqueda personal más que de una herencia directa. Con «Elena Sabe» refuerza su lugar en una nueva generación de actores que aportan frescura y solidez al cine argentino.