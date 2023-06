Nicole Neumann y Manu Urcera se casan: qué opina Micaela Álvarez Cuesta sobre la pareja

Nicole Neumann y Manu Urcera atraviesan algunos contratiempos de cara a su próximo casamiento el 8 de diciembre, que contará con tres días de celebraciones tras la unión civil proyectada para noviembre, ante las denuncias contra el padre del corredor, Claudio Urcera. En este contexto, reapareció Micaela Álvarez Cuesta, exnovia de Manu Urcera, y aseguró que «ese no era mi rumbo, claramente».

Entrevistada por «Socios del Espectáculo», Micaela Álvarez Cuesta contó que «cada cosa que fue pasando como que me fue dando más fuerzas a seguir con mi vida, a cambiar de rumbo». «No es lo que yo quería para mi vida, ni todo esto ni lo que pasó» señaló la chica sobre su pasado romance con Manu Urcera.

Consultada por el movilero del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece, Micaela Álvarez Cuesta agregó que «me gusta tener buena relación con mis exparejas, este no fue el caso lamentablemente» e indicó que con Manu Urcera pasaron «cosas que no me gustaron, que me hicieron sufrir un montón de tiempo, que no fue la separación. Fueron años de pasarla mal, de sufrir, y quien te quiere bien te ama bien«.

En cuanto al violento episodio que protagonizó Manu Urcera en Entre Ríos, tras una competencia en Concepción del Uruguay, Micaela Álvarez Cuesta dijo al respecto que «me apenó ver eso, o sea enterarme de toda la situación, de verlo a él en ese lugar».

«No me gusta verlo ahora en ese lugar. Me sorprendió otra vez. Medio que siempre yo intentaba llevarlo como por otro camino» concluyó Micaela Álvarez Cuesta sobre su pasado con Manu Urcera, quien se encuentra comprometido con Nicole Neumann.

Nicole Neumann y Manu Urcera tendrán su unión civil en Neuquén

En plena organización de la boda entre Nicole Neumann y Manu Urcera, se anticipó la unión civil de la pareja. Ese momento será algo más privado para ellos y sus familias, que sólo compartirán con su círculo íntimo.

Así, en «Socios del Espectáculo», la periodista Paula Varela confirmó que la fecha de civil ya está fijada. La unión civil de Nicole Neumann y Manu Urcera se llevará a cabo el 8 de noviembre.

Con respecto al lugar donde se realizará la unión civil, la periodista aseguró que ya está elegido. Se trata de una reconocida bodega ubicada en la localidad neuquina de San Patricio del Chañar, que pertenece a un amigo íntimo de la familia Urcera.