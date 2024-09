No suelta: Un ex «hermanito» volvió a mandar su casting a Gran Hermano para tener su revancha

Las últimas dos ediciones de Gran Hermano Argentina fueron todo un éxito, por eso, la producción de Telefe ya se prepara para una nueva edición que comenzará en menos de 3 meses. El casting fue abierto apenas terminó la última edición, con Bautista Mascia coronado como ganador, y ya hay un posible nuevo participante que sorprendió a todos.

Hernán Ontivero quiere volver a la casa de Gran Hermano

Hernán Ontivero fue el primer participante en ser eliminado de la edición 2023 -2024 de Gran Hermano Argentina. Con el 52% de los votos, «Onti el cordobés» salió de la casa más famosa del país, pasando solamente una semana en el certamen.

En múltples ocasiones, tanto fuera como dentro de la casa, sus «hermanitos» expresaron su decepción por la salida de Hernán. Su segunda oportunidad pudo haber llegado en la instancia de repechaje, sin embargo, el exjugador no fue seleccionado por el público para reingresar a la casa.

Por esto, el exparticipante de Córdoba no dudo en volver a enviar su casting para estar nuevamente en Gran Hermano y tener su tan esperada revancha. En su cuenta de Tik Tok, «Onti» subió un vídeo postulandose para participar nuevamente.

«Tengo 31 años y este es mi primer casting para entrar a Gran Hermano. Este es el primero, no tengo recuerdos de haber entrado al anterior…. Y si pasó, pasó muy rápido» comienza bromeando el ex «hermanito»

«Estoy soltero y no tengo hijos. No tengo hijos. Te juro que no tengo hijos» continuó bromeando, haciendo alusión al motivo por el cual el público lo voto para ser elimiando del reality, ya que había rumores de que el «hermanto» tenía un hijo no reconocido.

«Vivo con El Paisa (Williams López, otro ex participante). Lo estoy terminando de criar. Soy soltero. Fanático de La Mona. Me encantaría entrar a la casa, quiero saber qué se siente estar ahí» concluyó su casting el fan del cuarteto.

Según confirmó Ángel de Brito, la producción de Telefe tenía planeado comenzar la nueva temporada en diciembre. Sin embargo, debido a que la edición chilena que esta siendo grabada en al casa actualmente no esta siendo exitosa, fue reprogramado para comenzar en noviembre.