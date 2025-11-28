Nueve Reinas cumple 25 años: emotivo reencuentro de Ricardo Darín y Gastón Pauls

La icónica película argentina “Nueve Reinas” cumple 25 años y su aniversario llegó acompañado del estreno de “Nueve Auras”, un documental homenaje al director del film, Fabián Bielinsky.

A 25 años de “Nueve Reinas”, llega “Nueve Auras”, el documental sobre Fabián Bielinsky

La producción está disponible desde este jueves en HBO Max.

Para promocionar el lanzamiento, la plataforma difundió un video en el que los protagonistas de la película se reencuentran a 25 años del estreno. “Un documental para volver al cine que nos marcó: historias de rodaje, anécdotas inéditas y la mirada de un director que transformó la cultura argentina, Fabián Bielinsky”, adelantaron desde HBO Max.

En las imágenes compartidas en redes se ve a Gastón Pauls y Ricardo Darín fundidos en un abrazo, al que luego se suma Leticia Brédice, conformando un momento cargado de emoción para los seguidores del clásico.

El documental abre con una hora dedicada al legado de Bielinsky, fallecido en 2006, y luego avanza hacia el reencuentro de los protagonistas, quienes reviven anécdotas del rodaje, recuerdos y secretos del detrás de escena. Además, regresan a locaciones emblemáticas de la película, como el histórico Hotel Hilton de Puerto Madero.