¿Occhiamín se separa?: Flor Jazmín Peña enfrentó los rumores de crisis con Nico Occhiato

Las redes sociales celebraron en enero de este año cuando los influencers Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato confirmaron su relación. La pareja de Luzu TV apodada «Occhiamín» se convirtió en una de las más queridas en las redes y ambos se muestran muy enamorados en las redes.

🗣️ Flor Jazmín se pronunció sobre los rumores de crisis con Nico Occhiato



Ángel de Brito generó especulaciones sobre posibles problemas que estaba viviendo la pareja. La bailarina rompió el silencio en redes sociales.

Sin embargo, en múltiples ocasiones los streamers tuvieron que desmentir rumores de separación, crisis y hasta compromiso. Esta vez, la exganadora del Bailando tuvo que negar nuevos rumores que resurgieron estas últimas semanas.

Flor Jazmín sobre la supuesta crisis de pareja que enfrenta con Nico Occhiato: «Ya no tengo 15 años»

Ayer por la tarde la influencer con más de 2 millones de seguidores apareció en Instagram para charlar con sus seguidores. Por eso, publicó un sticker de preguntas con la consigna «Charlemos, dale a ver» y un seguidor hizo una pregunta que no pudo evadir.

“Respondo esto porque me lo están preguntando un montón y claramente debe ser gente que no mira el programa porque con Nico hacemos videollamada todos los días” comenzó diciendo la bailarina en un vídeo. “Además, a mí se me nota todo. Entonces, si yo estuviese peleada, ustedes se darían cuenta, ¡pero a la legua! Yo no te puedo disimular nada” aclaró Florencia.

“Ni en pedo estamos peleados. Desde que contamos que estamos juntos creo que habrá salido como 5 veces que estábamos en crisis y que estábamos peleados» dijo la conductora de Nadie Dice Nada, con una expresión de confusión.

“Y yo digo, la gente que no nos juna debe pensar ‘¡Estos pibes son unos pelotudos! Cuentan que están en pareja y después están todo el tiempo en crisis” agregó entre risas Peña.

“Ninguna de esas crisis fueron verdad. Estamos hace muy poco tiempo como para estar en crisis. ¡No! ¿Para qué me voy a poner en pareja? Me separaría. No me hubiera puesto de novia si discutiría tanto, ya no tengo 15 años” concluyó la contundente respuesta Florencia Jazmín.

Además, agregó un tierno texto en el vídeo. «PD: Lo re extraño, ya podría ir volviendo» escribió haciendo referencia a que Occhiato se encuentra en el extranjero realizando la cobertura de la Copa América.