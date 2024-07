«Furia» Scaglione criticó a Virginia Demo por su rol en «Legalmente Rubia»: La respuesta de «Virqueenia»

Las ex "hermanitas" están lejos de reconciliarse y se dijeron de todo.

La incorporación de Virginia «Virqueenia» Demo al elenco de Legalmente Rubia sorprendió a todos el mes pasado, cuando se sumó a la obra de teatro para reemplazar a la comediante Costa, quien abandonó la producción.

FURIA DESTROZÓ A VIRGINIA POR SU DEBUT TEATRAL



"Yo viví con ella y había avisado que era una persona insoportable […] ya le dieron el trabajo, ahora cómansela […] si no se baja del pony va a traer problemas, hay que ser humano, no te podes creer dios"#SociosDelEspectaculo pic.twitter.com/k5lhYrxWXk — TRONK (@TronkOficial) July 17, 2024

La exhermanita recibió muchas criticas por no tener experiencia en rubro, aunque Demo se las tomó con calma, hubo un comentario al que si decidió responder: el de su excompañera, Juliana «Furia» Scaglione. Qué dijo la interprete de Paulette.

Furia Scaglione aseguró que Virginia Demo es «insoportable» y que «esta subida al poni»

Ante las criticas dirigidas a Demo, Socios del Espectáculo fue a buscar la opinión de su controvertida excompañera, Juliana «Furia» Scaglione, con quien no esta en buenos términos. La ex Gran Hermano, disparó contra Virginia, picante como siempre.

«Yo ya había dicho que Virginia era insoportable. Ahora le dieron trabajo y se la van a tener que fumar» respondió Furia, controvertida. «Creo que nosotros somos nuevos talentos y que, si no nos preparamos, las cosas no van a seguir» aseguró la controvertida influencer.

Ante de cerrar, disparó nuevamente con la interprete de Paulette en Legalmente Rubia. «Si Virginia no se baja del poni en el que piensa que está no le va a ir bien. Somos personajes de un reality. Uno no se puede creer Dios, hay que ser más humanos. Hay una trayectoria (que respetar)» finalizó Scaglione.

La respuesta de «Virqueenia» Demo: «Esta chica no suelta, ya pasó Gran Hermano»

Luego de las fuertes declaraciones de Furia, Socios del Espectáculo fue a buscar la palabra de Virginia. Cuando el notero le mencionó los dichos de su excompañera, Demo respondió: «¿Furia? Ah, Furia de Gran Hermano. Esta chica no suelta, ya pasó Gran Hermano».

«Yo no estoy subida a ningún pony. Me parece que es el reflejo de ella. Cuando uno dice cosas es porque habla más de sí mismo que de la otra persona. Pero bueno, viste que ella tiene como una realidad paralela» continuó «Virqueenia».

«Ella dijo que, cuando se dieran cuenta de que sos insoportable, se iban a querer morir tus compañeros de elenco» le contó el periodista. «¿No será lo que le está pasando a ella? Que cuando se dan cuenta se quieren morir» retrucó.

«Me parece que se está mirando en el espejo. Me parece que todo lo que ella dice que le pasa al resto de la gente, le pasa a ella con ella misma» concluyó la ex Gran Hermano.