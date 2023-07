Para celebra su éxito en redes, Vilma, la cabra famosa, hará una fiesta de disfraces en Neuquén

Vilma, es la cabra más popular en redes sociales. Sus ocurrencias en su hogar de Neuquén, son seguidas por miles de personas cada día en Instagram y Tik Tok. La cuenta donde se comparten sus mejores momentos, superó ya los 300 mil seguidores y se prepara un gran festejo.

El éxito fue creciendo y no solo se limita a la actividad de la cabra que ya enamoró a todos en redes. También entre los fanáticos, divierten mucho los videos de Quinoa y Lord Vaca, dos perros que viven junto a Vilma.

La cuenta de @vilmalacabra superó los 300 mil seguidores y se celebrará con una gran fiesta disfraces en Neuquén este fin de semana. Habrá sorpresas en toda la noche. Desde la organización, aclararon que ir con disfraz es opcional.

La Vilma Fest será este 14 de julio a las 0:30, en Exclusive Pub (Ministro González 455). Es para mayores de 18 años. Ya se pueden adquirir las entradas. Todos los interesados pueden adquirir sus entradas, escribiendo a las cuentas de @caminacif y @xiomy_nacif.

Estará el DJ Julian Belacín para animar la noche y anticiparon que será una noche con sorpresas. Habrá un stand de glitters para los que quieran pintarse. Se regalará entre los asistentes encendedores con imágenes de Vilma y stickers. También porciones de pizzas.

“La propuesta fue inesperada. Desde el lugar nos propusieron hacerlo. Además, era algo que nos pedían algunos seguidores”, contó Camila Nacif, la mamá humana de Vilma a Diario RÍO NEGRO.

Contó que se creó “una comunidad que esperan los videos todo el tiempo, y que crece cada vez más”.

Marcó que siguen los videos no solo de Argentina. Hay fanáticos de Chile, España, Brasil, Italia, Portugal, por mencionar algunos. Hay seguidores que cuando visitan Neuquén, piden poder conocer a Vilma. De hecho, en la cuenta, hay videos donde se muestra algunos de estos encuentros.

Nacif destacó que las personas les agradecen por las publicaciones. “Nos dicen que les hacen bien los videos, que le sacan una sonrisa. Algunos nos cuentan que se hicieron exclusivamente Instagram para ver los videos”, comentó a este medio.

La historia de Vilma, la cabra viral de Neuquén

“Vilma fue un regalo de Navidad de mi papá para Xiomara. La fueron a buscar a una chacra de Cinco Saltos, que en realidad estaba para comer. Eran todas blancas y Vilma era la única negrita”, contó en 2021 Camila Nacif.

Hoy la cabra viral ya tiene dos y medio, y un público de distintos puntos del mundo que está atento a sus andanzas.

El nombre de Vilma se originó a raíz de un personaje de Los Simpson, pero hubo una confusión.

«Íbamos en el auto y pensaba que nombre le pongo. Y dije le voy a poner como el personaje de los Simpsons (Selma), que yo pensé que se llamaba Vilma. Y cuando me junte con unos amigos me dic cuenta que ese personaje se llamaba en realidad Selma. Y ya no lo quisimos cambiar”, reveló Xiomara, también mamá humana de Vilma.