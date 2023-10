Por qué las hijas de Nicole Neumann no querrían vivir con Manu Urcera: Develan los motivos

Nicole Neumann y Manu Urcera se preparan para casarse el próximo 8 de diciembre, en un predio de Exaltación de la Cruz, pero los escándalos no dejan de envolverlos en la previa al gran evento. Es que, ahora, trascendieron los supuestos motivos por los que las hijas de la modelo no querrían vivir con ella y su nueva pareja.

Luego de que Indiana Cubero decidiera irse a vivir con Fabián Cubero, su papá, hace algunos meses atrás, ahora se conoció que Allegra, la hija del medio de la expareja, querría seguir los pasos de su hermana mayor, lo que habría desatado una nueva interna dentro del núcleo familiar de Nicole Neumman.

En ese marco, a través de Instagram, Pochi de Gossipeame señaló que Allegra Cubero querría mudarse con su papá ya que «lo que circula es que Manuel Urcera no tendría el mejor de los tratos» con las hijas de Nicole Neumann.

“Si se rasca un poco lo que cuentan es que él no tendría la mejor de las formas. Yo me pregunto si Nicole (Neumann) se va a casar igual con una persona con la cual sus hijas no se sentirán tan cómodas” agregó la panelista del Diario de Mariana (DDM), por América.

Por su parte, otra que se sumó a la polémica fue Cinthia Fernández, quien aseguró que «todos escuchamos los audios» en los que Manu Urcera no trataría bien a Indiana Cubero, en el marco de la causa que llevó a Nicole Neumann ante la Justicia por supuesto maltrato contra su hija mayor.

Sin embargo, todo parecería estar en mejores condiciones entre Indiana Cubero y Nicole Neumann, quienes compartieron la celebración por los 15 años de la adolescente con un evento familiar, en el que intermedió Gege Neumann, la hermana de la modelo.

Qué hara Indiana Cubero para el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Mientras los preparativos avanzan a toda marcha, Nicole Neumann tiene una preocupación: conocer qué hará su hija mayor, Indiana Cubero, para el casamiento con Manu Urcera. Si bien sus hermanas confirmaron la asistencia a la boda de su madre, la adolescente hasta hace poco tiempo no sabía qué deseaba hacer.

Sin embargo, en las últimas horas, se habría confirmado la asistencia de Indiana Cubero a la boda de su mamá, Nicole Neumann, que se realizará en un predio exclusivo de Exaltación de la Cruz, en provincia de Buenos Aires.