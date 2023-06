Por qué Nicole Neumann está distanciada de Indiana, la hija mayor que tiene con Fabián Cubero

A fines del año pasado comenzó a circular el rumor que indicaba que Nicole Neumann estaba peleada con su hija mayor, Indiana Cubero.

Las suposiciones de un distanciamiento entre ambas se acrecentaron cuando la modelo se fue a pasar las Fiestas de Fin de Año con su novio Manuel Urcera y con sus otras dos hijas, Siena y Allegra.

En ese contexto comenzó a correr el rumor de que la adolescente estaría enojada con su madre y que se habría ido a vivir con su papá, junto a Mica Viciconte.

Tiempo después, Fabián «Poroto» Cubero terminó de confirmar la pelea y aseguró que Indiana estaba viviendo en su casa junto a su actual pareja.

Así, la relación entre Nicole e Indiana parece no tener retorno. En las últimas horas se dio una muestra más del distanciamiento.

La modelo decidió ir a visitar a su sobrino Matías, hijo de Geraldine Neumann, que cumplía años. En este marco, se organizó una gran reunión familiar y ex de Cubero fue acompañada por sus dos hijas menores y por su futuro marido Manu Urcera.

Lo que más llamó la atención fue la ausencia de Indiana, la hija mayor de Nicole. En las fotos que publicaron se advierte que la adolescente no estuvo presente.

En concreto, la menor de 14 años hace varios meses no se muestra con su mamá en viajes, celebraciones e incluso fiestas importantes como Navidad o Año Nuevo.

El distanciamiento entre Indiana y Nicole Neumann: qué dijo Fabián Cubero

“Indiana estaba viviendo conmigo desde diciembre. Aparte ya se sabe por la prensa y por fotos que hemos subido desde ambos lados que estamos así, no comenté nada nuevo”, había dicho Fabián Cubero respecto de Indiana y su relación con su madre Nicole Neumann.

Según trascendió, el conflicto entre ambas sería por cuestiones alimenticias. Sin embargo Cubero lo negó rotundamente. “¿A ustedes les parece que una nena se puede ir de una casa porque no come verduras o porque no puede comer carne? También he escuchado algunos comentarios como que en mi casa no les ponemos límites a las nenas y demás, pero no los tomo en serio porque la realidad no es esa. Es otra realidad, de la que no viene al caso hablar porque hay nenas en el medio”, había declarado en su momento a Socios del Espectáculo.