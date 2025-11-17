Cuáles son los mejores Smart TV Noblex: Guía actualizada en noviembre 2025 

Noblex es la marca argentina que mejor se posiciona si hablamos de tecnología. A la hora de comprar una TV, la marca ofrece múltiples modelos que contienen conexiones HDMI y resolución UHD para cubrir diferentes segmentos del hogar.

La empresa Noblex puso la mira en el segmento de televisores inteligentes con una serie de modelos Smart TV que combinan 4K, conectividad moderna y precios competitivos en el mercado argentino, según ofertas vigentes en comercios locales para 2025.

Los mejores televisores Noblex en noviembre 2025

Algunos de los lanzamientos más relevantes de Noblex muestran su apuesta por la tecnología accesible sin sacrificar funciones. Entre ellos, se destacan:

Noblex 50″ DR50X8500 4K Google TV: Es el modelo más visible de la marca, con pantalla de 50″, resolución UHD 4K y el sistema operativo Google TV. Incluye 4 puertos HDMI y 2 USB, conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Está disponible en comercios como Musicalísimo por alrededor de $590.999.

Noblex 50″ DK50X6550 4K LED: Alternativa más tradicional, sin Google TV, pero con resolución 4K y un diseño LED. Permite una experiencia visual nítida para películas y contenido en streaming conectado vía dispositivos externos.

Noblex 50″ DR50X350 4K Roku: Una opción ideal para quienes prefieren la plataforma Roku, con interfaz simple, apps y canales integrados, manteniendo la resolución 4K a un precio competitivo.

Características técnicas que sobresalen

Sistema operativo moderno: El modelo DR50X8500 cuesta $600.000. Cuenta con Google TV que ofrece acceso a plataformas como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ y más, además de integración con Google Assistant.

Conectividad amplia: Incluyen múltiples puertos HDMI (hasta 4 en el modelo DR50X8500) y USB, lo que facilita conectar consolas, decodificadores o barras de sonido.

Resolución y panel: Todos los modelos mencionados ofrecen resolución Ultra HD (3840×2160), lo que mejora la definición para películas, juegos o deportes.

Audio: En el DR50X8500, Noblex incorpora parlantes de 10 W cada uno para una experiencia sonora decente sin necesidad inmediata de parlantes externos.

Por qué elegir un televisor Noblex para tu hogar

Refuerzo de marca local: Noblex sigue consolidándose en el mercado de televisores inteligentes con modelos que apelan tanto al usuario promedio como al entusiasta del “smart home”.

Opciones para distintos gustos: Gracias a su variedad (Google TV, Roku, LED clásico), ofrece alternativas según el uso que vaya a darle cada hogar.

Competencia con marcas globales: Al ofrecer 4K y conectividad moderna a precios atractivos, puede competir con marcas importadas más caras.

Flexibilidad de compra: La amplia red de distribuidores en Argentina permite encontrar estos modelos en cuotas, con garantía local.

Las nuevas Smart TV de Noblex muestran una clara intención de ser una opción real y moderna para el consumidor local. Con equipos 4K, buenas conexiones y opciones de sistema operativo, la marca ofrece alternativas muy competitivas para quienes buscan actualizar su centro de entretenimiento sin pagar de más.