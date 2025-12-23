María Sol Messi: qué causó su descompensación y cómo enfrenta su recuperación

La familia de Lionel Messi, el campeón de mundo argentino, atraviesa un momento de hermetismo y cuidado tras el accidente sufrido por María Sol Messi en Estados Unidos. La noticia, confirmada recientemente por el entorno de la diseñadora, da cuenta de un episodio crítico ocurrido mientras circulaba por las calles de Miami, ciudad donde reside gran parte del clan Messi desde la llegada del futbolista al Inter.

¿Qué le pasó a la hermana de Lionel Messi? Descompensación y choque: las causas detrás del accidente

Según la información validada por la madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini, el origen del siniestro no estuvo vinculado a factores externos de tránsito, sino a un problema de salud repentino.

María Sol Messi sufrió una descompensación orgánica mientras se encontraba al volante de su vehículo, lo que provocó la pérdida de control de la unidad y un posterior impacto contra una pared.

El choque resultó en una serie de lesiones de consideración que requerirán un tratamiento médico extensivo:

Fracturas óseas : presenta el desplazamiento y fractura de dos vértebras .

: presenta el desplazamiento y fractura de . Lesiones en extremidades : sufrió una fractura en el talón y lesiones en una de sus muñecas.

: sufrió una fractura en el talón y lesiones en una de sus muñecas. Quemaduras: producto del impacto o la activación de los sistemas de seguridad del auto, la joven presenta quemaduras que requieren curaciones específicas.

¿Qué le pasó a la hermana de Lionel Messi?: Traslado a Argentina y suspensión de su boda

Dada la naturaleza de las lesiones y el perfil bajo que caracteriza a la diseñadora, la familia de Lionel Messi decidió su traslado inmediato a Rosario. En su ciudad natal, María Sol ya inició el proceso de recuperación rodeada de sus afectos más cercanos, lejos del asedio mediático de Florida.

Sin embargo, las consecuencias del accidente no son solo físicas. El proceso de rehabilitación, que se prevé será largo, obligó a la suspensión de uno de los eventos más esperados por la familia: su casamiento con Julián “Tuli” Arellano. La ceremonia, que estaba programada para el próximo 3 de enero en Rosario, ha quedado postergada sin una nueva fecha definida hasta que la salud de la joven evolucione favorablemente.

Actualmente, el entorno familiar se mantiene enfocado en la contención emocional de María Sol, quien se encuentra afectada por la filtración de la noticia y la necesidad de priorizar su bienestar físico antes de retomar su agenda personal y profesional.