Este jueves 28 de agosto de 2025, La Voz Argentina continúa consolidándose como el reality musical líder del prime time en Telefe.

Según la grilla oficial del canal, el programa conducido por Nico Occhiato se emitirá en su horario habitual de las 21:45 horas, manteniendo su vibrante etapa de “Playoffs”, donde los concursantes se enfrentan en presentaciones individuales para avanzar en la competencia.

Qué pasará con La Voz Argentina este jueves 28 de agosto de 2025

El reality, que cuenta con un jurado de lujo compuesto por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y el dúo Miranda!, captó la atención del público con su combinación de talento, emoción y la incorporación de nuevos co-coaches como Juanes, Tiago PZK, Joaquín Levinton y La K’onga para esta etapa.

Este jueves, los seguidores podrán disfrutar de las presentaciones en vivo a través de Telefe, así como en plataformas de streaming como MiTelefe, Flow, Telecentro Play, DGO, y HBO Max. Además está el stream por YouTube conducido por Sofi Martínez, Momi Giardinia y Santi Talledo.

Para aquellos que no puedan ver el programa en su horario habitual, los episodios completos estarán disponibles en las plataformas digitales de Telefe y HBO Max, permitiendo revivir los momentos más emocionantes del show. Aunque no se han confirmado interrupciones para este jueves, como las ocurridas el 14 y 21 de agosto debido a partidos de la Copa Libertadores, algunos quedaron atentos a posibles anuncios de última hora por parte del canal.

La Voz Argentina sigue siendo la gran apuesta de Telefe, liderando los ratings con picos de hasta 13 puntos y superando a la competencia, como el programa Otro Día Perdido de Mario Pergolini en El Trece.

Joaquín Martínez, el joven de Neuquén, fue salvado por Miranda! en los Playoffs

Este miércoles se vivió una nueva noche de Playoffs en La Voz Argentina. Con una espectacular performance, el joven de Zapala fue salvado por sus coachs y pasó a la siguiente ronda.

La Voz Argentina está transitando sus instancias finales. Durante esta semana, se están desarrollando los Playoffs, la cuarta etapa del reality show. En esta ocasión, fue el turno del Team Miranda!

En los Playoffs, los 11 participantes de cada equipo interpretan una canción en solitario y los coachs deben salvar a 5 participantes. En el programa de este miércoles, cantaron 8 integrantes del equipo del dúo de pop.

Los participantes que cantaron este miércoles en La Voz Argentina: