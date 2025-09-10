Qué tomar por la mañana según Harvard para limpiar el organismo y sentirte mejor

Abrir los ojos al despertar puede parecer un acto rutinario y sin importancia, pero para la Universidad de Harvard este momento es clave: lo que hagamos en esas primeras horas marcará cómo enfrentaremos el resto de la jornada. Entre los hábitos más recomendados se encuentra el consumo de una bebida depurativa que ayuda al organismo a funcionar mejor gracias a cuatro ingredientes esenciales.

La bebida con 4 ingredientes que recomienda Harvard para empezar el día con energía

La depuración del cuerpo es fundamental para la salud, ya que elimina impurezas internas que, de no ser expulsadas, afectan el sistema inmunológico, la digestión y el metabolismo. Realizar este proceso a primera hora de la mañana no solo contribuye al bienestar físico, sino que también brinda más energía y claridad para afrontar el día.

Más allá de mantener una alimentación equilibrada, los especialistas destacan que la depuración diaria es clave y puede lograrse con simples rutinas. Una reconocida nutricionista compartió en sus redes sociales cómo arranca cada jornada: además de practicar yoga, incluye en su desayuno una infusión natural a base de agua con limón y otros ingredientes que favorecen la digestión, estimulan el metabolismo y ayudan a limpiar el organismo de manera efectiva.

Este tipo de ritual matutino, fácil de incorporar y con múltiples beneficios, se convierte en un gran aliado para iniciar el día con energía, ligereza y bienestar.

Ingredientes para la bebida y purificar el organismo en las mañanas

2 cucharadas de semilla de chía

Vaso de agua

Medio limón exprimido

Octavo de cucharadita de sal

Cómo preparar esta bebida para purificar el organismo

Dejar reposar la chía sobre el agua por 5 minutos hasta que se gelifique y luego añadir el resto de los ingredientes Beber esta infusión en ayunas y aportará minerales, fibra, vitamina C y agua; ayudando a comenzar el día con hidratación y energías

