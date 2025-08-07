Quién es «Gerson», el joven viral de TikTok: es hijo del dueño de una famosa empresa de juguetes

Se hizo conocido en TikTok como «Gerson», el protagonista de una serie de videos virales junto a su novia, la influencer Daniela Batlle Casas. Sin embargo, detrás del apodo se encuentra Justo Macchiavello, un joven de perfil reservado y heredero de una icónica empresa argentina: la juguetería Duravit.

Según supo Noticias Argentinas, la fama de «Gerson» explotó a raíz de los videos de sus vacaciones por Europa, donde los usuarios de redes sociales crearon memes como «Salí de ahí, Gerson» o «Todo a nombre de mamá, Gerson«, en tono de burla por una supuesta diferencia de intereses en la pareja.

El escándalo creció cuando se reveló que su novia, Daniela Batlle Casas, había sido asesora del diputado Gerardo Milman, legislador vinculado a la causa por el atentado contra Cristina Kirchner.

Justo Macchiavello es hijo de uno de los dueños de Duravit, la reconocida marca de juguetes y artículos de bazar que nació en la década de 1950 en Lanús. La empresa, que comenzó fabricando autos de juguete de caucho, se convirtió en un clásico para varias generaciones de argentinos y hoy sigue siendo una firma familiar con presencia en todo el país.

A pesar de la exposición que le dieron los videos de su novia, que tienen millones de «me gusta» en TikTok, Justo Macchiavello mantiene un perfil muy reservado y no participa activamente en redes sociales.