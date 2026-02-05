¿Quién es Víctor Díaz Miguel? El joven que transformó su despido en éxito

La historia de Víctor Díaz Miguel se transformó en un símbolo de resiliencia para miles de trabajadores del campo en Argentina. Luego de 11 años de servicio en una estancia de San Vicente, donde denunció haber trabajado «de lunes a lunes» sin vacaciones ni aportes, su despido sin indemnización en julio 2025 conmovió al país a través de TikTok.

Sin embargo, lejos de rendirse ante la falta de respuestas legales, Víctor Díaz Miguel supo capitalizar su comunidad de casi un millón de seguidores para dar un giro de 180 grados a su realidad económica.

De la estancia de San Vicente a la barbería propia en Ezeiza: la nueva vida de Víctor Díaz Miguel

A seis meses de aquel traumático adiós a «Manchita», su fiel compañera canina en el campo, Víctor concretó su gran sueño de independencia. Actualmente, el expeón rural lidera un emprendimiento familiar en la localidad de Ezeiza: una barbería que atiende su pareja y que funciona como eje central de su nueva vida.

«Once años trabajé al mando de un patrón. Ahora tengo mi propio emprendimiento y soy yo el patrón«, expresó en sus redes sociales, donde muestra con orgullo a sus primeros clientes. El local no solo funciona como peluquería, sino que se convirtió en el punto de venta de su línea de indumentaria «Sin nervio» y productos para el mate, una marca que ya es furor entre su audiencia digital.

El estado de la causa judicial tras el despido de Víctor Díaz Miguel: ¿Por qué no cobró su indemnización?

A pesar de su éxito actual, la batalla legal contra su antiguo empleador continúa. El caso de Víctor motivó en su momento una inspección sorpresiva del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde se detectaron graves irregularidades de seguridad e higiene y la falta de registro formal de la relación laboral.

Sin embargo, el proceso judicial enfrenta obstáculos:

Falta de capital : Víctor reveló que los tiempos de la justicia son lentos y que hoy prioriza invertir sus ingresos en su subsistencia y emprendimientos.

: Víctor reveló que los tiempos de la justicia son lentos y que hoy prioriza invertir sus ingresos en su subsistencia y emprendimientos. Respuesta del empleador : el dueño de la estancia negó el vínculo laboral en los telegramas y ahora acusa al joven de «dañar la imagen de la empresa» por los videos grabados en el campo.

: el dueño de la estancia negó el vínculo laboral en los telegramas y ahora acusa al joven de «dañar la imagen de la empresa» por los videos grabados en el campo. La defensa de Víctor: el joven asegura que nunca reveló el nombre del establecimiento y que sus videos solo mostraban su amor por «Las Chicas Superpoderosas» (sus vacas) y su rutina laboral.

Víctor Díaz Miguel: un ejemplo de reinvención en las redes sociales

El salto de Víctor Díaz Miguel de la ruralidad a la masividad mediática —que incluyó una participación especial en «La Peña de Morfi» junto a Lizy Tagliani— demuestra cómo las plataformas digitales pueden ser una herramienta de empoderamiento.

De ser un peón que pagaba sus medicamentos de su propio bolsillo por falta de cobertura social, pasó a ser un emprendedor que genera su propio sustento. Su historia hoy sigue siendo tendencia, no ya por la tristeza de una despedida, sino por la esperanza de una nueva oportunidad laboral en el Gran Buenos Aires.