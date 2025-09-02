Víctor Díaz, el peón rural echado de una estancia, lanzó su primera canción junto a Jorge Jeandet

Víctor Díaz, el peón rural echado de una estancia con más de 900 mil seguidores en redes sociales, dio un nuevo paso en su inesperada carrera artística y presentó oficialmente su primera canción, titulada “Sin Nervio”, en colaboración con el productor y cantante de cumbia tropical Jorge Jeandet.

Así suena la canción de Víctor Díaz, el peón rural echado de una estancia

El tema relata la vida de un trabajador rural, inspirado en la historia real de Díaz, quien pasó más de 10 años trabajando en el campo hasta que fue despedido sin justificación en junio de 2025. A través de la letra, se describen las duras jornadas laborales, la relación con su patrón y la compañía inseparable de su perra Manchita.

Lejos de caer en la tristeza o el resentimiento, la canción transmite un mensaje de resiliencia, dignidad y esperanza: la fe, el respeto propio y el trabajo honesto como pilares fundamentales para enfrentar la adversidad. “Sin Nervio” también proyecta la ilusión de un futuro mejor, no solo para el protagonista, sino también para sus hijos.

La producción musical crea una atmósfera emotiva que acompaña la narrativa, reforzando la idea de que la fortaleza interior es la verdadera herencia del trabajador rural. En el cierre del videoclip, Díaz y Jeandet remarcan el valor de la fe como motor inquebrantable en los momentos más difíciles.

El mensaje de Víctor Díaz tras recibir críticas por sus videos: “Trabajaba de sol a sol y nadie me valoraba”

Víctor Díaz compartió un video en modo selfie mostrando su look y relató cómo enfrenta los comentarios negativos. “La gente me dice: ‘Trabajá, vago, dejá de hacer videos, buscá trabajo’. Pero yo estoy disfrutando. Tengo salud, tengo a la gente que me quiere”, sostuvo.

El peón recordó su pasado en el trabajo rural y expresó que no la pasó bien durante esos años: “Diez años sufrí en el campo, pasé de todo: hambre, trabajaba de sol a sol y nadie me valoraba. Ahora estoy disfrutando, gente, disfrutando mi libertad, disfrutando, buscando para salir adelante”.

Lejos de mostrarse abatido por la situación económica, Díaz enfatizó que prioriza su bienestar y el cariño de sus seres queridos: “Yo no voy a llorar todo el año. Mientras tenga salud, tenga amor de mi mamá y de la gente que me ama, yo voy a seguir tranquilo”.

Finalmente, cerró su mensaje con un tono esperanzador y motivador: “Estoy disfrutando los 10 años que perdí en el campo. Estoy disfrutando. Hay que disfrutar de la vida. Sin plata, pero hay que disfrutar”.

Pasados algunos minutos, Víctor recibió el apoyo de sus seguidores y esperan que pueda conseguir trabajo en algún campo que lo tenga en las condiciones laborales que siempre mereció.