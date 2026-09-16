Quiénes son Sol y Yipio, las finalistas de Gran Hermano 2026
Esta noche, Santiago del Moro anunciará a la ganadora de Gran Hermano 2026. El premio mayor se disputará entre dos participantes, un hecho inédito para el programa considerando que la última consagración femenina ocurrió en la edición de 2007.
La edición Generación Dorada de Gran Hermano llega a su fin tras 205 días de competencia. La gran final se transmitirá este miércoles 16 de septiembre a las 22:15 (hora argentina) y el público tendrá el poder de definir a la ganadora que, por primera vez en años, será mujer.
Quiénes son las finalistas de Gran Hermano
Las dos finalistas de Gran Hermano, Generación Dorada, son: Solange Abraham y Yisela Paola Pintos.
- Solange Abraham, de 37 años: la participante ya había pasado por la casa en 2011, en ese entonces tenía 22, era chef y soñaba con ser vedette.
Quedó quinta, tras 126 días y fue la mujer que más tiempo permaneció en aquella edición.
Volvió 15 años después con un cambio estético marcado y un rol de “villana” que la llevó a chocar con casi todos los grupos.
- Yisela Paola Pintos, conocida como Yipio: es humorista de stand-up uruguaya, madre y creadora de contenido.
Ingresó definiéndose como “mamá, gorda y comprometida con un chocolatito”.
Se fue temporariamente por la salud de su madre y reingresó por repechaje con el 35,6% de los votos. Lideró uno de los grupos más fuertes de la casa.
Gran Hermano 2026: qué premios recibirán
Santiago del Moro anunció que los premios que recibirán las participantes serán los siguientes:
- Primer lugar: 70 millones de pesos, una casa prefabricada, un trofeo del orfebre Pallarols y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual.
- Segundo lugar: 20 millones de pesos y una vivienda.
- Tercera posición (Charlotte Caniggia): 10 millones de pesos.
A diferencia de ediciones anteriores, no se descontarán los días que las finalistas estuvieron fuera de la casa.
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