Quiénes son Sol y Yipio, las finalistas de Gran Hermano 2026

La edición Generación Dorada de Gran Hermano llega a su fin tras 205 días de competencia. La gran final se transmitirá este miércoles 16 de septiembre a las 22:15 (hora argentina) y el público tendrá el poder de definir a la ganadora que, por primera vez en años, será mujer.

Quiénes son las finalistas de Gran Hermano

Las dos finalistas de Gran Hermano, Generación Dorada, son: Solange Abraham y Yisela Paola Pintos.

Solange Abraham, de 37 años: la participante ya había pasado por la casa en 2011, en ese entonces tenía 22, era chef y soñaba con ser vedette.

Quedó quinta, tras 126 días y fue la mujer que más tiempo permaneció en aquella edición.

Volvió 15 años después con un cambio estético marcado y un rol de “villana” que la llevó a chocar con casi todos los grupos.

Yisela Paola Pintos, conocida como Yipio: es humorista de stand-up uruguaya, madre y creadora de contenido.

Ingresó definiéndose como “mamá, gorda y comprometida con un chocolatito”.

Se fue temporariamente por la salud de su madre y reingresó por repechaje con el 35,6% de los votos. Lideró uno de los grupos más fuertes de la casa.

Gran Hermano 2026: qué premios recibirán

Santiago del Moro anunció que los premios que recibirán las participantes serán los siguientes:

Primer lugar: 70 millones de pesos, una casa prefabricada, un trofeo del orfebre Pallarols y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual.

70 millones de pesos, una casa prefabricada, un trofeo del orfebre Pallarols y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual. Segundo lugar: 20 millones de pesos y una vivienda.

20 millones de pesos y una vivienda. Tercera posición (Charlotte Caniggia): 10 millones de pesos.

A diferencia de ediciones anteriores, no se descontarán los días que las finalistas estuvieron fuera de la casa.