Revelan cómo está Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, a días de la muerte de la actriz

Silvina Luna murió el pasado 31 de agosto, luego de una larga internación en terapia intensiva, y sus restos pudieron ser velados la semana pasada, tras ser sometidos a una autopsia para determinar las causas originales de su deceso.

Durante su entierro, se vieron crudas imágenes del desconsuelo de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, quien permaneció junto a ella hasta sus últimos momentos y fue su gran compañero durante su enfermedad, que la mantuvo cerca de 80 días internada.

En ese contexto, Analía Franchín reveló un dato desconocido respecto de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna. «Sé que su hermano está rodeado de amigos de verdad, de fierro, que son como hermanos pero no son hermanos» indicó la panelista de «A la Barbarrosa» sobre el duelo del hombre.

Analía Franchín destacó este detalle respecto de Ezequiel, ya que los papás de ambos fallecieron en el pasado y el muchacho, tras la muerte de Silvina Luna, quedó enfrentando el doloroso momento apoyándose en sus más cercanos.

«No tiene un papá y una mamá para que lo consuelen y él consolar, está solo. Es tremendo pobrecito lo que le pasa, es de un dolor tan grande lo de Ezequiel. Yo pienso en el vacío de ese chico hoy y me desespero» cerró Analía Franchín tras la muerte de Silvina Luna.

Murió Silvina Luna: More Rial defendió a Aníbal Lotocki y reavivó la polémica

En las últimas horas, More Rial hizo una polémica defensa de Aníbal Lotocki, el cirujano y principal apuntado por la muerte de Silvina Luna. La hija de Jorge Rial habló del médico en su cuenta de Instagram ante unas consultas de sus seguidores sobre las cirugías estéticas.

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comenzó More Rial.

“Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no es Aníbal no lo hacen ni público ni los matan y digo mis motivos”, continuó la mediática.

«Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos… Cada persona, antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”, agregó More Rial. Por sus palabras More fue tendencia en redes sociales.

“Cada uno defiende y piensa como quiere y siente”, finalizó su primer y polémico mensaje.

Luego, cuando otro usuario le preguntó por su opinión acerca de Aníbal Lotocki, la hija del periodista sentenció: “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante”.

“Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”, cerró.