A casi un mes de la muerte de Patrick Stewart, el reconocido actor británico que interpretó al profesor Charles Xavier en X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, se conocieron nuevos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. El artista murió el pasado 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell.

Según informó TN, a partir de documentación difundida por el portal estadounidense TMZ, el certificado de defunción permitió conocer información sobre la causa de muerte del actor y el procedimiento funerario elegido para sus restos.

De qué murió Patrick Stewart: qué reveló el certificado de defunción

De acuerdo con la información publicada, Patrick Stewart sufrió un paro cardiopulmonar relacionado con un trastorno neurocognitivo, en un contexto de enfermedades neurodegenerativas que habían afectado su salud durante sus últimos meses.

Cuando se anunció su fallecimiento, la familia había informado que el actor atravesaba un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos enfermedades que afectan progresivamente distintas funciones del cerebro.

La demencia con cuerpos de Lewy puede provocar alteraciones en la memoria, el pensamiento, el movimiento y la percepción. En algunos pacientes también produce fluctuaciones en el estado de alerta y dificultades para realizar actividades cotidianas.

La familia había mantenido en reserva estos diagnósticos hasta el anuncio de su muerte.

El inesperado detalle sobre los restos de Patrick Stewart

Uno de los aspectos que más llamó la atención del certificado de defunción fue el procedimiento utilizado para tratar los restos del actor.

Según la documentación difundida, Stewart fue sometido a hidrólisis alcalina, un método funerario conocido popularmente como cremación con agua o cremación verde.

A diferencia de la cremación tradicional, que utiliza altas temperaturas y fuego, este procedimiento emplea agua, sustancias alcalinas, calor y presión para acelerar la descomposición de los tejidos.

Se trata de una alternativa que busca reducir el impacto ambiental asociado con los métodos funerarios convencionales.

El procedimiento deja restos óseos que posteriormente pueden ser procesados de manera similar a los de una cremación tradicional.

La despedida de Patrick Stewart: el emotivo mensaje de su familia

La muerte del actor fue anunciada públicamente el 29 de octubre mediante un comunicado difundido por su familia y representantes.

En el mensaje, sus seres queridos explicaron que Stewart había pasado sus últimos momentos en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa y rodeado del afecto de familiares y amigos.

La noticia generó numerosas muestras de cariño entre colegas y seguidores de todo el mundo.

Entre quienes recordaron su trayectoria estuvieron Ian McKellen, Hugh Jackman y William Shatner, figuras con las que compartió diferentes etapas de su carrera.

Patrick Stewart: del capitán Picard al profesor Xavier de X-Men

Nacido el 13 de julio de 1940 en Yorkshire, Inglaterra, Patrick Stewart desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión.

Durante sus primeros años se destacó como intérprete de obras de William Shakespeare y formó parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company.

Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó cuando fue elegido para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, serie estrenada en 1987.

El personaje se convirtió en uno de los más queridos de la franquicia y Stewart volvió a interpretarlo décadas después en Star Trek: Picard.

En el cine alcanzó una nueva generación de espectadores gracias a su papel como Charles Xavier, el profesor X de la saga X-Men, personaje que interpretó por primera vez en el año 2000.

Su última participación cinematográfica corresponde a Avengers: Doomsday, producción de Marvel prevista para diciembre de 2026.

Con una trayectoria de más de siete décadas, Patrick Stewart dejó una huella en la historia del entretenimiento, tanto por sus interpretaciones teatrales como por los personajes que marcaron a generaciones de espectadores.