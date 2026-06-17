Ricardo Arjona y la inesperada «predicción» sobre el Mundial 2026 en una canción de 1996

El reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona obtuvo una fuerte presencia en redes sociales y en los medios de comunicación recientemente porque usuarios señalaron que predijo ciertas características del Mundial 2026 a través de una de sus canciones que cumple 30 años.

Ricardo Arjona y la canción de hace 30 años que muchos vinculan con el Mundial 2026

Se trata de “Noticiero”, un sencillo que el artista compuso en 1996 en el marco del álbum “Si el Norte Fuera el Sur”, y que volvió a tomar visibilidad en el contexto de las tres sedes mundialistas ubicadas en México, Canadá y Estados Unidos que se acoplan con una de las piezas que retoman cierta crítica social.

Desde “El Vaticano prohibió los anticonceptivos” se puede ver una clara intencionalidad en la prosa del intérprete que se refiere, en varias oportunidades de la pieza, a la influencia de las potencias, entre ellas la estadounidense a nivel global.

En la Copa del Mundo 2026, la FIFA implementó pausas de hidratación (cooling breaks) obligatorias de 3 minutos en ambos tiempos de los 104 partidos del torneo. No obstante, estos “cortes” que buscarían “beneficiar” a los jugadores terminan por funcionar como espacios comerciales que, claramente, obtendrán masividad por realizarse en medio de los partidos.

La frase de Ricardo Arjona que se volvió viral durante el Mundial 2026

“El fútbol gana terreno en los Estados Unidos, quieren cambiar la estructura pa’ que tenga sentido. Hay que agrandar las porterías y ocho tiempos fuera pa’ vendernos porquerías”, es la frase que más resuena en las últimas horas.

Aunque se la mire directamente desde lo deportivo, esta canción tiene una mirada social que no pierde vigencia después de treinta años y que, independientemente del tiempo en que se la escuche, podrá reflejarse desde un contexto actual.