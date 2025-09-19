Ricardo Montaner volvió a cantar con Evaluna y Camilo en “El Hormiguero”, el programa español más visto

Ricardo Montaner y Evaluna sorprendieron a Camilo en el exitoso programa español El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, y juntos volvieron a unir sus voces en vivo. La familia de cantantes interpretó su reciente hit “Si tuviera que elegir”, canción que reestrenaron después del anuncio del retiro musical de Montaner.

Camilo presentó a Montaner como “una leyenda” y juntos brillaron en El Hormiguero

El cantante de “Vida de rico” dedicó unas dulces palabras a su suegro previo a darle la bienvenida al programa, reconociéndolo como la leyenda musical que es.

“En Latinoamérica no existe manera de imaginarse el oficio de ser cantautor y de dedicarse a cantar canciones desde el corazón sin imaginarse a un titán como mi suegro, que aparte lleva no sé cuántos años de gira, desde que yo tengo memoria, mi suegro está de gira y es un referente de no solamente de tremenda calidad artística, sino de alguien que es capaz de tener una familia y ser feliz mientras es tremendamente exitoso, que eso es más difícil que ser exitoso”, reconoció Camilo sobre Montaner.

Una vez los tres en cámara, unieron sus voces para cantar la canción que reestrenaron juntos, acompañados de una guitarra.

El emotivo momento y reencuentro de la familia Montaner con la audiencia generó que el programa español vuelva a posicionarse como el programa más visto de la noche, sobrepasando los 7.3 puntos de rating.