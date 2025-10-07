Salsa bechamel lista en 10 minutos: cremosa, rápida y con el toque francés ideal

La salsa bechamel es uno de los clásicos indiscutidos de la gastronomía europea. Nacida en la cocina francesa, esta salsa blanca —considerada una de las “salsas madre” de la gastronomía— conquistó el mundo por su sabor suave, su textura cremosa y su enorme versatilidad.

Elaborada con ingredientes simples como harina, manteca, leche y un toque de nuez moscada, la bechamel se prepara en apenas 10 minutos y realza todo tipo de platos: desde lasañas y canelones hasta verduras gratinadas, carnes o pescados. Su elegancia y sencillez la convierten en una receta imprescindible para quienes disfrutan de cocinar en casa.

Si tienes pensado hacer un menú para tus amigos o familiares y los quieres sorprender, un buen platillo con salsa bechamel encima será la mejor alternativa. Podrás replicar este clásico de la gastronomía francesa, y que en tan sólo 10 minutos la tendrás lista para disfrutar y que su elaboración es muy sencilla. A continuación, los ingredientes y la receta de esta salsa blanca deliciosa.

Bechamel casera: la salsa blanca que eleva tus lasañas y canelones

Ingredientes para la salsa bechamel

500 ml de leche

50 gr de harina común

50 gr de manteca

Sal a gusto

Pimienta blanca a gusto

Nuez moscada (opcional)

Cómo hacer una salsa bechamel