Salsa bechamel lista en 10 minutos: cremosa, rápida y con el toque francés ideal
La salsa bechamel es uno de los clásicos indiscutidos de la gastronomía europea. Nacida en la cocina francesa, esta salsa blanca —considerada una de las “salsas madre” de la gastronomía— conquistó el mundo por su sabor suave, su textura cremosa y su enorme versatilidad.
Elaborada con ingredientes simples como harina, manteca, leche y un toque de nuez moscada, la bechamel se prepara en apenas 10 minutos y realza todo tipo de platos: desde lasañas y canelones hasta verduras gratinadas, carnes o pescados. Su elegancia y sencillez la convierten en una receta imprescindible para quienes disfrutan de cocinar en casa.
Si tienes pensado hacer un menú para tus amigos o familiares y los quieres sorprender, un buen platillo con salsa bechamel encima será la mejor alternativa. Podrás replicar este clásico de la gastronomía francesa, y que en tan sólo 10 minutos la tendrás lista para disfrutar y que su elaboración es muy sencilla. A continuación, los ingredientes y la receta de esta salsa blanca deliciosa.
Bechamel casera: la salsa blanca que eleva tus lasañas y canelones
Ingredientes para la salsa bechamel
- 500 ml de leche
- 50 gr de harina común
- 50 gr de manteca
- Sal a gusto
- Pimienta blanca a gusto
- Nuez moscada (opcional)
Cómo hacer una salsa bechamel
- Derretir la manteca en una olla pequeña a fuego medio
- Añadir la harina, mezclar rápidamente con una cuchara de madera o batidor de mano y cocinar por 2 minutos
- Incorporar la leche de a poco batiendo constantemente para evitar la formación de grumos
- Continuar revolviendo hasta que la salsa espese
- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada
- Retirar del fuego cuando la crema esté espesa
