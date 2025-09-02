Ni pan ni galletitas: tarta de avena, la receta para un desayuno saludable
Aunque es rico, todo producto hecho con harinas engorda, pero, siempre hay opciones para su reemplazo sin dejar el placer de lado. Los detalles en esta nota.
Dejar el pan es una tarea difícil, más aún para los amantes de las harinas, pero, existe una alternativa saludable, sabrosa y nutritiva que ayuda a olvidarse del mismo y seguir disfrutando de desayunos y meriendas deliciosas.
Se trata de una receta sencilla y rápida de hacer, con pocos ingredientes que se presenta como una alternativa al pan tradicional, con el objetivo de comer más sano y saludable y, a la vez, una opción distinta para desayunos más livianos. Se puede preparar en el momento.
El secreto está en sumar huevos a la avena instantánea y batir hasta unir todo y, que quede homogéneo para crear una rica “tarta” que se podrá combinar con frutos secos, miel y frutas de estación para variar las opciones de los desayunos, pero no la buena alimentación.
Tarta de avena: los ingredientes para un desayuno saludable
Los ingredientes para una tarta de avena son:
- Avena instantánea: 1 ½
- Huevos: 2
- Leche: 1 taza
- Sal y pimienta: a gusto
- Queso rallado: 100 g.
El paso a paso para preparar la tarta de avena
El paso a paso para preparar la tarta de avena es el siguiente:
- A una taza y media de avena hay que sumarle una taza de leche fría.
- Mezclar y dejar reposar durante 5 minutos.
- Agregar los dos huevos y condimentar con sal y pimienta a gusto.
- Mezclar y agregarle el queso rallado.
- Pincelar con aceite una sartén y llevar al fuego en hornalla durante 5 minutos por lado para que se cocine.
- Retirar, dejar enfriar y agregar miel o frutas para acompañar.
