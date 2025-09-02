Ni pan ni galletitas: tarta de avena, la receta para un desayuno saludable

Dejar el pan es una tarea difícil, más aún para los amantes de las harinas, pero, existe una alternativa saludable, sabrosa y nutritiva que ayuda a olvidarse del mismo y seguir disfrutando de desayunos y meriendas deliciosas.

Se trata de una receta sencilla y rápida de hacer, con pocos ingredientes que se presenta como una alternativa al pan tradicional, con el objetivo de comer más sano y saludable y, a la vez, una opción distinta para desayunos más livianos. Se puede preparar en el momento.

El secreto está en sumar huevos a la avena instantánea y batir hasta unir todo y, que quede homogéneo para crear una rica “tarta” que se podrá combinar con frutos secos, miel y frutas de estación para variar las opciones de los desayunos, pero no la buena alimentación.

Tarta de avena: los ingredientes para un desayuno saludable

Los ingredientes para una tarta de avena son:

Avena instantánea: 1 ½

Huevos: 2

Leche: 1 taza

Sal y pimienta: a gusto

Queso rallado: 100 g.

El paso a paso para preparar la tarta de avena

El paso a paso para preparar la tarta de avena es el siguiente:

A una taza y media de avena hay que sumarle una taza de leche fría.

hay que sumarle una taza de leche fría. Mezclar y dejar reposar durante 5 minutos.

durante 5 minutos. Agregar los dos huevos y condimentar con sal y pimienta a gusto.

y condimentar con sal y pimienta a gusto. Mezclar y agregarle el queso rallado.

el queso rallado. Pincelar con aceite una sartén y llevar al fuego en hornalla durante 5 minutos por lado para que se cocine.

y llevar al fuego en hornalla durante 5 minutos por lado para que se cocine. Retirar, dejar enfriar y agregar miel o frutas para acompañar.

