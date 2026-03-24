Se estrelló el rating de Gran Hermano y se encienden las alarmas en Telefe

El presente de Gran Hermano en la pantalla de Telefe genera preocupación porque el reality, que supo liderar cómodamente el prime time, atraviesa un marcado descenso en sus niveles de audiencia y el último fin de semana encendió todas las alarmas.

La mayor preocupación es la del sábado, porque fue un día de lluvia, con la mayoría de la gente en sus hogares y los números fueron paupérrimos.

Preocupante rating de Gran Hermano

El sábado, con la conducción de Robertito Funes Ugarte, los números fueron particularmente bajos: el programa no logró alcanzar los 5 puntos de rating y cerró con un promedio de apenas 4.85, una cifra considerada crítica para un ciclo de estas características.

La situación no mejoró el domingo, una jornada que históricamente suele ofrecer mejores marcas para el reality. Sin embargo, esta vez tampoco logró despegar: nunca superó los dos dígitos y terminó con un promedio de 8.2 puntos, muy por debajo de sus registros habituales.

La caída sostenida en la audiencia abre interrogantes sobre el desgaste del formato y el interés del público en esta etapa del programa. Mientras tanto, en el canal siguen de cerca la evolución de los números, en busca de revertir una tendencia que, por ahora, parece no encontrar freno.