Becas Progresar 2026: cómo anotarse al programa de formación profesional de ANSES.

En el marco de las políticas de inserción laboral y capacitación impulsadas por el Gobierno Nacional, el programa de Becas Progresar continúa siendo un pilar fundamental para los jóvenes que buscan especializarse en oficios.

Durante junio 2026, la convocatoria para la línea de Formación Profesional de Becas Progresar permanece activa, ofreciendo un estímulo económico de $35.000 por mes gestionado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A diferencia de los tramos educativos obligatorios o superiores, este esquema de asistencia se caracteriza por una ventana de inscripción extendida que busca captar a la población que requiere herramientas técnicas inmediatas para el mercado de trabajo formal.

Junio 2026: requisitos de edad e ingresos familiares para acceder a las Becas Progresar

Para formar parte de este programa, coordinado por la Secretaría de Educación, los aspirantes deben cumplir con un perfil sociolaboral específico. El criterio principal establece que los solicitantes deben tener entre 18 y 24 años de edad, aunque la normativa de las Becas Progresar contempla una extensión clave: el límite se amplía hasta los 35 años para aquellas personas que se encuentren desempeñando un empleo no registrado o en situación de informalidad económica.

El filtro de vulnerabilidad social se determina a partir de la capacidad financiera del hogar: los ingresos netos del grupo familiar del estudiante no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Asimismo, se exige acreditar la nacionalidad argentina (ya sea por nacimiento, opción o naturalización), o contar con una residencia legal regular en el país acompañada por el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado.

Paso a paso: cómo completar la inscripción digital en la plataforma de ANSES

El proceso de postulación a las Becas Progresar se realiza de manera 100% remota a través de los canales digitales oficiales, evitando la necesidad de gestiones presenciales iniciales. El sistema se apoya en el cruce automático de datos entre los ministerios nacionales y las bases operativas de ANSES.

Para concretar el trámite, los interesados deben seguir este orden: