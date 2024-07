Se rompió la amistad: Furia Scaglione y Gastón Trezeguet tuvieron una escandalosa pelea en vivo

Desde los primeros programas de la última edición de Gran Hermano el panelista y exjugador, Gastón Trezeguet se posicionó a favor de una jugadora: Juliana «Furia» Scaglione. A pesar de las múltiples polémicas en las que se involucró la joven, Trezeguet mantuvo su opinión favorable hacia ella.

Luego de que Juliana fuera eliminada del certamen parecía que había entablado una amistad con el conductor de Republica Z. Sin embargo, todo cambió anoche, cuando tuvieron un fuerte enfrentamiento en un vivo de Tiktok.

Gastón Trezeguet, sorprendido con la actitud de Furia: «Está mal esta chica»

El conductor de «Se picó», Gastón Trezeguet, y la exjugadora de Gran Hermano, «Furia» Scaglione, se encontraron en un vivo de Tiktok. Juliana estaba hablando, nuevamente, sobre como ella es «la verdadera ganadora» del certamen y no Bautista Mascia.

La exjugadora le dijo a Gastón que él tendría que haber ganado su edición de Gran Hermano, sin embargo, rápidamente lanzó un picante comentario. «No, me parece que tendrías que haber ganado, como yo. Yo salí primera, me pusieron sexta porque tienen ego» dijo Scaglione.

«Y vos saliste primero y te pusieron cuarto y agachaste la cabeza simplemente por laburo, nada más, cosa que yo no voy a hacer» continuó Furia, dejando al panelista descolocado. «Ah entiendo, vos decís que ganaste y te bajaron a propósito» respondió él, enojando a Furia.

«Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe, no te hagas el pelotud*» aseguró Juliana, furiosa. «¡¿Y yo cómo lo iba a saber Juli si yo no estoy ahí sentado contando los votos?!» contraatacó Trezeguet. «¡Porque trabajás ahí adentro, boludo!» siguió ella.

«Bueno, nada, seguí siendo careta. Tranca, todo bien. Mañana si querés en tu programa hablá mal de mi como hacés siempre cuando alguien se enoja con vos y listo» concluyó Juliana, antes de abandonar el vivo.

«Está mal esta chica, le estaba ofreciendo un trabajo ¿Y se enoja? ¡Yo no lo puedo creer!» le dijo Trezeguet a los espectadores del vivo. «Y bueno chicos, no sé qué decirle, un besito y esperemos que mañana este mejor está mujer. Yo no peleo pero tampoco me voy a dejar boludear. Le estaba ofreciendo un trabajo y ¿Se enojó? ¿Me está cargando?» se quejó Gastón.

Los furiosos se enojaron con Juliana tras su pelea con el panelista

Tras el cruce, Scalgione fue criticada por algunos «furiosos» que no estuvieron contentos con su actitud. «Fu tiene que aprender a separar la cosas. Gastón está laburando y él no tuvo nada que ver con las decisiones de la producción» tuiteó un fanático. «Lo que hizo recién me generó rechazo. Creo que no sabe manejarse en los medios y tampoco quiere aprender» opinó una furiosa.

Ante esto, Juliana respondió: «No es tu vida, no te metas«. Luego, otra fan tuiteó: «Posta que ya ni ganas de defender lo indefendible ¡Porque te bloquea! Bloqueó a sus mayores defensores». Furia simplemente contestó: «Jajajajajaja como me rio».