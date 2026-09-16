Granizo en Río Negro: abrió la inscripción para productores frutícolas de cara a la temporada 2027

Los productores frutícolas de Río Negro ya pueden inscribirse al Ente Compensador de Granizo para la temporada productiva 2027. El registro permanecerá abierto hasta el 13 de noviembre y está destinado a quienes busquen contar con esta herramienta de cobertura frente a posibles daños provocados por granizo.

La inscripción se puede realizar de manera presencial en la Secretaría de Fruticultura y en las Cámaras de Productores habilitadas de Río Colorado, Departamento Avellaneda, Ingeniero Huergo y Villa Regina.

El sistema busca brindar una respuesta económica a los productores que puedan sufrir pérdidas por uno de los eventos climáticos que mayor impacto genera sobre la producción frutícola provincial.

Qué documentación deben presentar los productores

Quienes ya participaron del Ente Compensador de Granizo deberán presentar CUIT, Renspa.

En tanto, para quienes se incorporen por primera vez al sistema, se solicitará DNI y estatuto social o poder especial, según corresponda.

La inscripción constituye el paso necesario para incorporarse al esquema previsto para la temporada 2027 y acceder a la compensación en caso de que se produzcan daños por granizo, de acuerdo con las condiciones establecidas por el organismo.

El Gobierno provincial recordó que el trámite estará disponible hasta el 13 de noviembre, por lo que los productores deberán completar la documentación dentro de ese plazo.

Para realizar consultas, se encuentra habilitado el correo electrónico entedegranizo@gmail.com.