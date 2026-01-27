Susana Giménez cumplirá 82 años y celebrará su cumpleaños de manera íntima en Madrid

Este jueves 29 de enero, Susana Giménez cumplirá 82 años y hará un festejo muy íntimo, a diferencia de los que realizó durante los últimos años.

La conductora de Telefe ya se fue de Punta del Este con rumbo a Europa.

Lejos de Punta del Este, Susana Giménez celebrará su cumpleaños en Europa

Susana Giménez celebrará su cumpleaños en Madrid con su hija, Mercedes Sarrabayrouse, según informaron en Intrusos.

Lo cierto es que esta vez no contará con la presencia de muchos amigos ya que varios de ellos se encuentran en Mar del Plata. «Va a festejar su cumpleaños en Madrid con su hija Mecha, posiblemente se sumen algunos amigos», aseguraron.

Para sus 80, la diva hizo una gran fiesta en Punta del Este con muchos invitados famosos y con show de Cristian Castro. En otras oportunidades, también pasó su día especial en su casa de Miami.