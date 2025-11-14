Avanza la nueva edición de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que cuenta con un montón de famosos y que promete momentos increíbles, y luego de las cuatro primeras eliminaciones, continúan las dudas sobre la programación de Telefe.

Qué pasará con MasterChef Celebrity este viernes 14 de noviembre 2025

En cuanto a la programación del canal de las pelotas y luego de la gala del jueves, el reality culinario MasterChef Celebrity se toma descanso este viernes porque no saldrá al aire. En su lugar va Por el Mundo, el programa de Marley.

Con la conducción de Wanda Nara y los famosos cocineros como jurados, el reality llegó para reemplazar a su “hermano” de canto, La Voz Argentina, y ya sufrió varios cambios de programación. De todos modos, mantiene su grilla, de domingo a jueves, por lo que no tiene programa los viernes y sábados.

Además, el reality ya tuvo cuatro salidas, además de dos renuncias: las eliminaciones de Jorge “Roña” Castro, Esteban Mirol, Peque Schwartzman y Luis Ventura.

Luis Ventura habló de su paso por MasterChef Celebrity

El periodista Luis Ventura, eliminado del reality MasterChef Celebrity, volvió a encender el horno, sostuvo que en la competencia la pasó “mal” y que por los problemas que padece en la cadera, se vio obligado a sentarse en los tachos de basura durante el descanso.

Durante la emisión del programa, en tono de broma y en el testimonio de despedida, Ventura ya adelantó cierto malestar sobre la conductora del ciclo, Wanda Nara: “El año que viene, levanta el teléfono y me rompe las p… de vuelta”.

Con información de NA