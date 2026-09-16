The Gentlemen regresó a Netflix: de qué trata la segunda temporada y cuántos capítulos tiene

The Gentlemen volvió a Netflix con su segunda temporada y una historia que lleva a sus protagonistas todavía más lejos dentro del mundo criminal. La serie creada por Guy Ritchie, protagonizada por Theo James y Kaya Scodelario, ya tiene todos sus nuevos episodios disponibles.

Entre los estrenos fuertes de septiembre, Netflix recuperó una de sus series de crimen, acción y humor negro más exitosas. The Gentlemen regresó con una segunda temporada que retoma la historia de Eddie Horniman, el aristócrata interpretado por Theo James que terminó involucrado en un enorme negocio ilegal.

La ficción está inspirada en el universo de la película homónima de Guy Ritchie, aunque desarrolla una historia propia. La primera temporada comienza cuando Eddie hereda inesperadamente el título de duque y la enorme propiedad de su familia, solo para descubrir que debajo de sus tierras funciona un lucrativo cultivo de cannabis controlado por una organización criminal.

Lo que inicialmente intenta dejar atrás termina convirtiéndose en un mundo que comienza a resultarle cada vez más atractivo.

De qué trata la temporada 2 de The Gentlemen

La segunda temporada comienza un año después de los acontecimientos de la primera entrega. Eddie ya dejó atrás su papel de aristócrata incómodo dentro del negocio y ahora busca expandir su propio poder en el mundo criminal.

A su lado continúa Susie Glass (Kaya Scodelario), con quien consolidó una alianza dentro del imperio dirigido por Bobby Glass, interpretado por Ray Winstone.

Sin embargo, las decisiones de Bobby comienzan a volverse cada vez más impredecibles y Eddie y Susie deberán decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger y hacer crecer el negocio.

La historia también amplía sus escenarios: el imperio deja de estar concentrado únicamente alrededor de la propiedad de los Horniman y se expande hacia Europa, con parte de la acción trasladándose a Italia.

Ambición, traiciones, nuevas alianzas y enfrentamientos vuelven a mezclarse con el particular humor negro que caracteriza las producciones de Guy Ritchie.

Cuántos capítulos tiene The Gentlemen 2

La segunda temporada de The Gentlemen tiene ocho capítulos, la misma cantidad que la primera entrega. Netflix estrenó todos los episodios el 3 de septiembre de 2026, por lo que la temporada completa ya puede verse sin necesidad de esperar lanzamientos semanales.

Theo James y Kaya Scodelario vuelven a encabezar el reparto, acompañados por Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones y Ray Winstone, entre otros integrantes del elenco.

Además, quienes lleguen al final tendrán otra buena noticia: Netflix ya confirmó que The Gentlemen tendrá una tercera temporada. Guy Ritchie adelantó que el crecimiento del universo de la serie y las consecuencias de las decisiones de sus personajes permitieron abrir el camino para continuar la historia.