Tyago Griffo, hijo de «La Bomba Tucumana», habló sobre la denuncia por violencia de género en su contra

La estrella de realities Coti Romero llevó a la pista del Cantando 2024 un tema que ya parecía olvidado: la denuncia por violencia de género contra Tyago Griffo y el vídeo que lo incrimina. El joven apareció en el programa en donde su madre es jurada y habló sobre las fuertes acusaciones en su contra.

Tyago Griffo rompió el silencio: «El contexto de esa situación no lo sabe nadie»

En diálogo con LAM, Tyago Griffo, hijo de Gladys «La Bomba Tucumana», se defendió y habló del vídeo donde se lo ve agrediendo a Azul López, su expareja.

«Nadie sabe lo que sucedió en ese contexto. Es una situación triste. No es algo lindo de lo que me guste hablar. No hablé antes porque todos tienen mi número ahí en el programa, todos hablaron y ninguno me mandó un mensaje para preguntarme ‘¿che, ténes algo para decir?'», le dijo el joven a LAM.

«Fue una situación horrible que no me hace bien recordar. El contexto de esa situación no lo sabe nadie y es mucho más grave de lo que cualquier persona se puede imaginar«, aseguró Griffo, aunque no detalló dicho contexto.

«Lo que pasó ahí fue una mala reacción. Simplemente eso. Es horrible, pero existe un contexto para esa situación de la cual no estoy orgulloso y no me agrada para nada recordarlo o verlo. Jamás en mi vida viví un episodio de ese tipo», se excusó el cantante.

«Fue la única vez que me pasó algo así, verme envuelto en una situación así. Me salió eso, soy humano y es triste. No es algo lindo, es horrible», continuó. “Nunca en la vida viví un episodio de violencia con ninguna pareja, ninguna mujer, nunca le falté el respeto a una mujer», declaró Tyago.

«Me conocen todos lo que están ahí y tranquilamente pueden averiguar y saber qué clase de persona soy. Porque de lo contrario hubiesen salido 40 personas a decir ‘es loquito, es un violento’. Y no pasó eso y no va a pasar. Por eso, estoy acá parado, tranquilo, porque fue un episodio completamente aislado en mi vida y estoy arrepentido y triste» concluyó.

El vídeo del violento episodio se difundió meses atrás y parece ser de una cámara de seguridad. En el se puede ser a Griffo y a su expareja acostados en un cama. En un momento, el hijo de la cantante de cumbia le da un codazo a Azul López y una cachetada en la cabeza.